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Психолог пояснил стереотип о полигамии мужчин и моногамии женщин

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ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Психолог Михаил Лабковский назвал идею полигамии мужчин и моногамии женщин бредом. Об этом он написал пост в Instagram, пишет Сегодня.

«Друзья, судя по последним присланным вами вопросам, очень многие из вас подвержены непонятно откуда взявшимся стереотипам о мужчинах и женщинах. Давайте внесем ясность (отвечаю как психолог, а не как социолог, биолог или врач)», – написал психолог.

По его словам, идея, что мужчины полигамны, а женщины моногамны, – полный бред.

«Дело в том, что мы с вами одного вида, а в природе не может быть такого, что, скажем, суслик-мальчик полигамный, а суслик-девочка моногамная. Тут работает принцип «или – или»», – пояснил Михаи

При этом он отметил, что и мужчины, и женщины полигамные.

«Моногамные животные в природе живут с одним партнером всю жизнь. То есть в буквальном смысле с одним. Без детсадовских влюбленностей, школьных увлечений и университетских романов. Поэтому тот факт, что женщины уже в кого-то влюблялись до собственного мужа, доказывает, что они полигамны», – подытожил психолог.

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