Психолог прокомментировал стереотип о полигамии мужчин и моногамии женщин

«Друзья, судя по последним присланным вами вопросам, очень многие из вас подвержены непонятно откуда взявшимся стереотипам о мужчинах и женщинах. Давайте внесем ясность (отвечаю как психолог, а не как социолог, биолог или врач)», – написал психолог.

По его словам, идея, что мужчины полигамны, а женщины моногамны, – полный бред.

«Дело в том, что мы с вами одного вида, а в природе не может быть такого, что, скажем, суслик-мальчик полигамный, а суслик-девочка моногамная. Тут работает принцип «или – или»», – пояснил Михаи

При этом он отметил, что и мужчины, и женщины полигамные.