Как избавиться от отеков на лице: причины и устранение проблемы

Причин отечности лица может быть много: это могут быть симптомом серьезных недугов так как заболевание сердца, почек, аллергия или гормональное нарушение.

Ну а если причина отека на лице не несет серозного характера, тогда пересмотри свое питание. Чтобы утром быть "как огурчик", не рекомендуется перед сном пить чай, молоко, воду и любую другую жидкость. Тем более, не стоит заедать все это солеными крекерами. Соль задерживает жидкость в организме. И утром результат будет "на лицо".

Чтобы быстрее вывести из организма лишнюю жидкость, диетологи рекомендуют употреблять побольше свежих овощей и фруктов, гулять на свежем воздухе и принимать витамин B5.

Но помни, при отеках категорически не рекомендуется принимать мочегонные препараты. Они обезвоживают сосуды, а не ткани. Это может привести к образованию тромбов и сгущению крови.

Как избавиться от отеков на лице: с помощью косметических процедур

Чтобы избавиться от отеков на лице, существует большое количество косметических процедур, которые решат эту проблему. Самые популярные и лучшие процедуры:

Грязелечение. Целебная грязь поможет снять отеки не только лица, но и всего тела. Также грязелечение благотворно влияет на кожу, тем самым восстанавливая упругость и подтянутость лица.

Лимфодренаж. Ручной или аппаратный лимфодренаж позволит улучшить оттек лимфы и продуктов обмена. Курс лимфодренажного массажа должен быть как минимум из 10 сеансов.

Криосауна. Отличный вариант для тех девушек, которые борются с отечностью не только лица, но и ног. Криосауна снимет отек, улучшит кровообращение, поможет восстановить состояние и цвет кожи.

Народные средства против отеков