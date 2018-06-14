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  • Как избавиться от отеков на лице: причины и устранение проблемы

Как избавиться от отеков на лице: причины и устранение проблемы

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ФОТО: Arturs Budkevics / PantherMedia / Arturs Budkevics

Утром в зеркале вместо свежего и румяного лица ты видишь опухшее? И если ты на ночь не ела дары моря, фрукты и продукты, содержащие много воды, и не пила алкоголь, значит, твое лицо отекает из-за избытка жидкости в организме, пишет Lady.tochka.net.

Причин отечности лица может быть много: это могут быть симптомом серьезных недугов так как заболевание сердца, почек, аллергия или гормональное нарушение.

Ну а если причина отека на лице не несет серозного характера, тогда пересмотри свое питание. Чтобы утром быть "как огурчик", не рекомендуется перед сном пить чай, молоко, воду и любую другую жидкость. Тем более, не стоит заедать все это солеными крекерами. Соль задерживает жидкость в организме. И утром результат будет "на лицо".

Чтобы быстрее вывести из организма лишнюю жидкость, диетологи рекомендуют употреблять побольше свежих овощей и фруктов, гулять на свежем воздухе и принимать витамин B5.

Но помни, при отеках категорически не рекомендуется принимать мочегонные препараты. Они обезвоживают сосуды, а не ткани. Это  может привести  к образованию тромбов и сгущению крови.

Как избавиться от отеков на лице: с помощью косметических процедур

Чтобы избавиться от отеков на лице, существует большое количество косметических процедур, которые решат эту проблему. Самые популярные и лучшие процедуры:

  • Грязелечение. Целебная грязь поможет снять отеки не только лица, но и всего тела. Также грязелечение благотворно влияет на кожу, тем самым восстанавливая упругость и подтянутость лица.
  • Лимфодренаж. Ручной или аппаратный лимфодренаж позволит улучшить оттек лимфы и продуктов обмена. Курс лимфодренажного массажа должен быть как минимум из 10 сеансов.
  • Криосауна. Отличный вариант для тех девушек, которые борются с отечностью не только лица, но и ног. Криосауна снимет отек, улучшит кровообращение, поможет восстановить состояние и цвет кожи.

Народные средства против отеков

  • Свежую петрушку измельчи, выложи на веки и под глаза. Накрой петрушку влажными тампонами и оставь маску на полчаса.
  • Столовую ложку измельченной петрушки залей стаканом кипятка и настаивай 15 минут. После этого раствор процеди, намочи в нем ватный тампон, положи на веки и подержи 10 минут. Делай эту процедуру каждый день в течение месяца.
  • На ткань или платок насыпь немного сухих соцветий ромашки, сделай мешочки, аккуратно завязав их сверху. Положи их в кастрюлю с кипятком на 5-10  минут. Теплые мешочки положи на припухшие веки. Повторяй эту процедуру 2-3 раза в неделю.
  • 2 чайные ложки сухих соцветий ромашки залей стаканом кипятка, закрой крышкой и дай настояться. Прикладывай к векам смоченные в настое марлевые или ватные тампоны. Подержи их 10-15 минут
  • Сырой картофель поможет тебе избавиться от отеков под глазами. 2 столовые ложки натертого на терке картофеля заверни в марлю и положи под глаза на 20-30 минут. Делай такую маску несколько раз в неделю.

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