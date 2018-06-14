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К прохладительным напиткам: сырная закуска на чипсах

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Сырная закуска на чипсах

ФОТО: скриншот сайта

Сырная закуска на чипсах замечательно подойдет для приятного времяпровождения возле телевизора с пультом в одной руке и бокалом чего-нибудь холодного – в другой. Приготовь для своей компании друзей такую закуску на чипсах и можешь собирать комплименты!

Пикантная сырная закуска с чесноком, яйцом и крабами готовится несложно, а вот ее подача на картофельных чипсах наверняка понравится всем присутствующим. Единственное условие: чтобы чипсы не "устали" и не раскисли от влаги, выкладывать закуску на них следует непосредственно перед подачей. И храниться такая сырная закуска не может, но не переживай, она не залежится долго на тарелке, пишет Lady.tochka.net.

Сырная закуска на чипсах – ингредиенты:

большая упаковка натуральных картофельных чипсов,

200 г сыра фета,

100 г крабовых палочек,

1 яйцо,

1 помидор,

пучок укропа,

2 зубка чеснока,

3 ст. ложки майонеза,

соль по вкусу.

Сырная закуска – рецепт пошагово:

  1. Свари вкрутую яйцо, остуди и мелко покроши.
  2. Измельчи чеснок и укроп, добавь майонез и перемешай.
  3. Мелко порежь крабовые палочки.
  4. Разомни вилкой сыр.
  5. Красиво разрежь помидор в виде розочки.
  6. Соедини сыр, чесночный соус, яйцо и крабовые палочки и перемешай. Выложи начинку на чипсы.
  7. По центру блюда помести помидор, а вокруг него выложи лепестками чипсы с начинкой, укрась веточками укропа и сразу подавай.

Приятного аппетита!

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