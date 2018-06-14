К прохладительным напиткам: сырная закуска на чипсах

Пикантная сырная закуска с чесноком, яйцом и крабами готовится несложно, а вот ее подача на картофельных чипсах наверняка понравится всем присутствующим. Единственное условие: чтобы чипсы не "устали" и не раскисли от влаги, выкладывать закуску на них следует непосредственно перед подачей. И храниться такая сырная закуска не может, но не переживай, она не залежится долго на тарелке, пишет Lady.tochka.net.