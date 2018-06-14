К прохладительным напиткам: сырная закуска на чипсах

Сырная закуска на чипсах замечательно подойдет для приятного времяпровождения возле телевизора с пультом в одной руке и бокалом чего-нибудь холодного – в другой. Приготовь для своей компании друзей такую закуску на чипсах и можешь собирать комплименты!
Пикантная сырная закуска с чесноком, яйцом и крабами готовится несложно, а вот ее подача на картофельных чипсах наверняка понравится всем присутствующим. Единственное условие: чтобы чипсы не "устали" и не раскисли от влаги, выкладывать закуску на них следует непосредственно перед подачей. И храниться такая сырная закуска не может, но не переживай, она не залежится долго на тарелке, пишет Lady.tochka.net.
Сырная закуска на чипсах – ингредиенты:
большая упаковка натуральных картофельных чипсов,
200 г сыра фета,
100 г крабовых палочек,
1 яйцо,
1 помидор,
пучок укропа,
2 зубка чеснока,
3 ст. ложки майонеза,
соль по вкусу.
Сырная закуска – рецепт пошагово:
- Свари вкрутую яйцо, остуди и мелко покроши.
- Измельчи чеснок и укроп, добавь майонез и перемешай.
- Мелко порежь крабовые палочки.
- Разомни вилкой сыр.
- Красиво разрежь помидор в виде розочки.
- Соедини сыр, чесночный соус, яйцо и крабовые палочки и перемешай. Выложи начинку на чипсы.
- По центру блюда помести помидор, а вокруг него выложи лепестками чипсы с начинкой, укрась веточками укропа и сразу подавай.
Приятного аппетита!