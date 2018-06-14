Как избавиться от запаха пота под мышками: пять проверенных способов

Для начала нужно определить причину возникновения дурного запаха пота. Неприятный запах создают болезнетворные микроорганизмы, которые активно размножаются в зоне под мышками. Одна из основных причин появления запаха пота - волосы под мышками. Также на запах пота влияет нервное напряжение, стресс и даже страх. Пересмотри свой рацион питания: если в твоем рационе много копченостей, жирной пищи, кофе, алкоголя, тогда не удивляйся, почему у тебя появляется дурной запах под мышками. Запах пота возникает тогда, когда есть дисфункция щитовидной железы и гормональный сбой, а также диабет.