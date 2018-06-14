Как избавиться от запаха пота подмышками: пять проверенных способов

Когда за окном жаркая погода происходит увеличение потоотделения- это нормальная функция организма. Потоотделение регулирует обменные процессы в организме, а также поддерживает оптимальный водно-солевой баланс, участвует в терморегуляции и выводит из организма опасные токсины и шлаки, пишет Lady.tochka.net.
У некоторых запах пота не имеет ярко-выраженный аромат, а другие же наоборот отпугивают людей своим запахом. Но как избавиться от запаха пота?
Для начала нужно определить причину возникновения дурного запаха пота. Неприятный запах создают болезнетворные микроорганизмы, которые активно размножаются в зоне подмышками. Одна из основных причин появления запаха пота - волосы подмышками. Также на запах пота влияет нервное напряжение, стресс и даже страх. Пересмотри свой рацион питания: если в твоем рационе много копченостей, жирной пищи, кофе, алкоголя, тогда не удивляйся, почему у тебя появляется дурной запах подмышками. Запах пота возникает тогда, когда есть дисфункция щитовидной железы и гормональный сбой, а также диабет.
- Правильное питание. Чтобы избавиться от запаха пота попробуй провести эксперимент: хотя бы на неделю начни питаться правильно (добавь в рацион больше овощей, фруктов и зелени, исключи мучное, сладкое и масло) и выпивай больше 2 литров в день чистой воды. Если через неделю запах пота исчезнет, тогда тебе нужно откорректировать свое питание.
- Используй специальные прокладки от пота. Существуют специальные прокладки, которые крепятся на одежду или кожу одной стороной, а другой стороной впитывают неприятный запах и пот. Под одеждой прокладка будет незаметна, ведь она очень тонкая и не оставляет следов.
- Инъекции. Чтобы вовсе убрать потоотделение из зоны подмышек, многие пробуют специальные инъекции, которые подавляют активность потовых желез. Такая инъекция очень популярная, ведь она способна на долгое время избавить тебя от пота. Но с другой стороны такая процедура вредит здоровью, особенно сердцу.
- Соблюдай правила гигиены. Самая распространенная проблема многих - это несоблюдение гигиены. Чтобы избавиться от дурного запаха подмышками, необходимо 2 раза в день принимать душ. Банальный душ и своевременно замененные вещи помогут избавить тебя от пота и неприятного запаха подмышек.
- Народные средства против запаха подмышками. Ну а если все варианты, перечисленные выше, тебе не помогают, тогда обратись к народным средствам.
- Лимонный сок. Кислота способна убить микробы и избавить от неприятного запаха пота. Для этого лучше использовать лимонный сок, который нужно аккуратно втирать в подмышки.
- Пищевая сода. После того, как ты приняла душ, еще на влажную кожу нанеси на зону подмышек немного пищевой соды. Продержи соду 5-7 минут, затем смой теплой водой.
- Ароматические масла. Чтобы избавиться от пота прекрасно подойдет масло розмарина. Это масло работает как бактерицидное средство, поэтому оно незаменимое для устранения дурного запах подмышками. Нанеси пару капель на салфетку и втирай в проблемную зону.