Внематочная беременность: признаки, симптомы и опасность

Беременность – для многих женщин состояние радостное и долгожданное. Но иногда этот период таит в себе угрозу не только здоровью, но и жизни женщины. Чем опасна внематочная беременность, каковы ее причины и как ее вовремя распознать - пишет tochka.net.
Внематочная беременность: механизм и виды
Плодное яйцо способно нормально развиваться только в полости матки, поскольку она для этого предназначена. Именно в матке содержится благоприятная среда, чтобы можно было прикрепиться и получать необходимое питание, а ее стенки достаточно эластичны, чтобы увеличиваться по мере роста эмбриона.
Но часто возникают случаи, когда оплодотворенная яйцеклетка не доходит до самой матки, а прикрепляется и начинает развиваться за ее пределами. В этом случае врачи диагностируют внематочную беременность.
Чаще всего бывает трубная внематочная беременность, когда яйцо остается в фаллопиевой трубе. Яйцеклетка, выйдя из яичника, оплодотворяется и имплантируется в полости трубы, а не в матке.
Реже встречаются случаи, когда внематочная беременность возникает в других органах: дополнительном роге матки, брюшной полости и даже самом яичнике.
Чем опасна внематочная беременность
Если бы неправильная внематочная беременность заканчивалась сама по себе, то у женщины не возникало бы никаких проблем. Иногда плодное яйцо погибает и самостоятельно покидает неправильное место крепления. Но такие случаи крайне редки.
Если плод развивается в фаллопиевой трубе, то в определенный момент он достигает критических размеров, а затем просто разрывает стенки трубы. Это состояние очень опасно для женщины. Сильное внутреннее кровотечение может привести к шоку и даже к летальному исходу несостоявшейся матери. О сохранении жизни плода в этом случае речь не идет.
Поэтому важно диагностировать внематочную беременность как можно раньше. Современная медицина позволяет извлечь плод с минимальными потерями для здоровья женщины. И в дальнейшем у нее еще останется шанс забеременеть и нормально выносить ребенка.
Понятно, что это напрямую зависит от сроков беременности, расположения плодного яйца, состояния женщины и т.п.
Какими могут быть причины внематочной беременности
- Различные инфекции и заболевания половых органов и органов малого таза, в частности, эндометриоз и заболевания эндокринной системы, венерические инфекции.
- Воспалительные процессы в маточных трубах приводят к их дисфункции, и яйцеклетка не может беспрепятственно двигаться из яичника к матке.
- Оперативные вмешательства в органы малого таза, аборты и воспалительные процессы, в результате которых возникали рубцы, способствуют нарушению передвижения яйцеклетки в матку.
- Метод контрацепции в виде внутриматочных спиралей, которые препятствуют яйцу нормально закрепиться в матке, способствуют развитию шеечной внематочной беременности.
- Искусственное оплодотворение, в ходе которого в матку подсаживают несколько оплодотворенных яиц, может одновременно привести к нормальной и внематочной беременности.
- Врожденные аномалии строения маточных труб препятствуют прохождению оплодотворенной яйцеклетки.
- Гормональная терапия и другие причины.