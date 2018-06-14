Внематочная беременность: признаки, симптомы и опасность

Внематочная беременность: механизм и виды

Плодное яйцо способно нормально развиваться только в полости матки, поскольку она для этого предназначена. Именно в матке содержится благоприятная среда, чтобы можно было прикрепиться и получать необходимое питание, а ее стенки достаточно эластичны, чтобы увеличиваться по мере роста эмбриона.

Но часто возникают случаи, когда оплодотворенная яйцеклетка не доходит до самой матки, а прикрепляется и начинает развиваться за ее пределами. В этом случае врачи диагностируют внематочную беременность.

Чаще всего бывает трубная внематочная беременность, когда яйцо остается в фаллопиевой трубе. Яйцеклетка, выйдя из яичника, оплодотворяется и имплантируется в полости трубы, а не в матке.

Реже встречаются случаи, когда внематочная беременность возникает в других органах: дополнительном роге матки, брюшной полости и даже самом яичнике.

Чем опасна внематочная беременность

Если бы неправильная внематочная беременность заканчивалась сама по себе, то у женщины не возникало бы никаких проблем. Иногда плодное яйцо погибает и самостоятельно покидает неправильное место крепления. Но такие случаи крайне редки.

Если плод развивается в фаллопиевой трубе, то в определенный момент он достигает критических размеров, а затем просто разрывает стенки трубы. Это состояние очень опасно для женщины. Сильное внутреннее кровотечение может привести к шоку и даже к летальному исходу несостоявшейся матери. О сохранении жизни плода в этом случае речь не идет.

Поэтому важно диагностировать внематочную беременность как можно раньше. Современная медицина позволяет извлечь плод с минимальными потерями для здоровья женщины. И в дальнейшем у нее еще останется шанс забеременеть и нормально выносить ребенка.

Понятно, что это напрямую зависит от сроков беременности, расположения плодного яйца, состояния женщины и т.п.

Какими могут быть причины внематочной беременности