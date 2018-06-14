Почему нельзя пить перед полетом и еще 9 советов нутрициолога

Скорее всего, ты замечала, что во время взлета и посадки у тебя может заболеть голова, появиться горечь во рту, сводит ноги — так вот, чтобы такого не произошло, в следующий раз необходимо придерживаться советов Анны Ивашкевич — нутрициолога, клинического психолога-диетолога, члена Союза национальной ассоциации клинического питания.

До вылета

Первое и самое важное правило — не пить за полчаса до полета жидкость. Желательно не употреблять ничего, что может вызвать отечность, откажиcь от продуктов с высоким содержанием сахара, жирного и соленого: солений, соленого арахиса, чипсов, любого фастфуда, содержащего соль, кетчупов, различных соусов, пирожных, пончиков, тортов.

Из-за того что тебе предстоит долгое время сидеть в полете, лучше начать пить воду, когда самолет будет уже в воздухе. Лайфхак. Можешь выпить за тридцать минут до полета сельдереевый сок. Сельдерей — слабое природное мочегонное. Плюс он обладает успокаивающим действием и способствует снижению артериального давления и препятствует образованию тромбов.

За три дня до полета постарайся исключить из рациона продукты, повышающие уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности в крови: жирное мясо, сало, морепродукты, сливочное масло, пресное молоко, сливки. Внеси в свой рацион овощи и фрукты, желательно цитрусовые, растительные масла.

За день до полета желательно не употреблять мясо. Пища должна быть легкой и богатой природными антиоксидантами (витаминами Е, С). Идеально подойдут овощные салаты с растительным маслом, запеченные овощи и фрукты. Старайся пить как можно больше жидкости. Лучше всего — компоты, морсы и отвары.

Откажись от алкоголя перед полетом, так как он ухудшает микроциркуляцию крови. Если он тебе необходим для того чтобы успокоиться, то лучше воспользоваться медикаментами.

В самолете

Поесть лучше за час до полета и в самолете отдавать предпочтение легким продуктам: салату и рыбе без углеводного компонента — никакого хлеба, печенья, булочек. Во время полета сложно самому составить меню, ты будешь есть то, что предложат на борту. Поэтому следует позаботиться об этом заранее, ты можешь заказать специальное меню, которое будет приготовлено из легких продуктов.

Старайся, если это долгий полет, почаще вставать. Можешь пить эспрессо или американо — они обладают мочегонным эффектом, что заставит тебя почаще ходить в туалет и разминаться.

Во время полета самое главное, чтобы тебе было комфортно. Необходимо обеспечить нормальную работу капиллярам. Обувь, в которой ты будешь в самолете, должна быть свободной, можешь взять с собой носки/гольфы, но такие, чтобы не перетягивали ногу. В некоторых авиакомпаниях предлагают одноразовые тапочки.

Не забудь о том, что на время длительных поездок тебе очень пригодятся шейная подушка и маска для сна. Сон — очень важная составляющая нашей жизни, и чтобы действительно отдохнуть за время полета, необходимо убрать внешние раздражители, а именно — свет. Даже наименьший источник света от уличного фонаря проникает через сетчатку глаза, и вместо отдыха мозг начинает снова функционировать, работая всю ночь. Если ты спишь при любом источнике света, отдых не будет полноценным, наутро возможны вялость и раздражительность. Поэтому маска — это особый практичный аксессуар, который не только поможет сохранить здоровый блеск вашего лица, но и послужит стильным аксессуаром в поездке: будь то командировка или долгожданный отпуск.

После прилета