Как покрасить волосы дома и ни о чем не пожалеть

Не доверяй девушкам с обложки

Здесь все, как в Instagram: девушки-красавицы с обложки не такие чудесные в реальной жизни, как на фото. Речь прежде всего о том, что цвет с картинки получить не получится. Если перед тобой перманентный краситель, то бери более темный оттенок – как правило, из-за сильного пигмента он так въедается в волос, что делает его светлее. То есть в итоге ты получишь оттенок на 1-2 тона светлее, чем показан на картинке.

С полуперманентными красителями иная история. Название говорит само за себя: из-за отсутствия перекиси водорода в составе они не вымывают основной пигмент с волос и не дают краске проникать глубже в кутикулу. То есть не могут гарантировать, что новый цвет задержится надолго. Их чаще всего используют для тонирования, а не осветления – с ними легко затемнить свой собственный цвет на несколько уровней. Насыщенность цвета в данном случае варьируется в зависимости от того, сколько времени ты держишь краситель на волосах. В этом случае есть смысл выбрать краску с заведомо более светлым оттенком, зная, что она в итоге получится чуть темнее.

Есть и совет для тех, кто хочет изменений, но не готов к тотальному преображению. Существуют оттеночные спреи и шампуни. Как правило, они держатся от 5 до 10 смывок – длительность зависит от текущего цвета твоих волос. Если они светлые от природы или обесцвеченные, то краска «прилипнет» сильнее, чем к темным локонам.

Учитывай текстуру

Другой немаловажный фактор – это качество и текстура твоих волос. Пушистые, пористые локоны (а с ними всегда проблем больше) сильнее впитывают краску и на выходе дают более холодный цвет. Более плотные по текстуре волосы, напротив, едва пропускают краску в кутикулу – благодаря этому получается более теплый оттенок (часто он отливает красноватым, оранжевым или медовым). Отсюда совет: кудрявым девушкам стоит обратить внимание на теплые оттенки красителя, для прямых же волос лучше взять более холодные оттенки (например, шампанского).

Кстати, по этой же причине цвет может получится неоднородным: кончики, как правило, более пористые, чем корни, а значит, по-другому реагируют на краситель. Парикмахеры подсказывают: чтобы избежать неприятных сюрпризов, надо нанести кондиционер на волосы до того, как ты окончательно смоешь краску (кондиционер запечатает кутикулу и не даст пигменту уйти). Народный способ – добавить в домашний краситель кукурузный крахмал. Это поможет цвету лечь равномерно.

Учитывай длину

Если длина волос ниже плеч – смело бери две упаковки краски. И кстати, ее не случайно смешивают в пластиковой емкости. К примеру, в металлической произойдет окисление и краска изменит свой цвет.

Разделяй и начинай с затылка

Длинные волосы принято разделять на четыре части (если это, разумеется, не новомодное креативное окрашивание) – два пучка должны оказаться спереди (перед ушами), два – сзади. Колористы советуют наносить краситель от затылка к вискам, так на затылке оттенок получится более насыщенным. Дело в том, что так задумано природой: затылок и корни всегда чуть темнее, чем кончики. Когда краска нанесена, не убирай волосы в пучок и вообще по возможности ничего с ними не делай – лучше всего они впитают краску, будучи в своем естественном состоянии.

Кстати, смыть краску – это еще не самый последний этап. Не забудь нанести кондиционер на волосы и затем смыть его через положенное время – это запечатает цвет и не даст ему «смыться» в последний момент.

Не расстраивайся из-за цвета

Если цвет после окрашивания не получился таким, о котором ты мечтала, есть экстренный способ смыть все, если не окончательно, то хотя бы уменьшить насыщенность. Нанеси на волосы кондиционер, уложи волосы в пучок, надень шапочку для душа и накрой всю эту конструкцию сверху теплым полотенцем. Смой через 20 минут, затем промой шампунем и вновь кондиционером. Есть, конечно, и более профессиональные методы – например, современные средства для удаления красителя, которые не повреждают естественную структуру, но при этом помогают расстаться с нелюбимым оттенком.

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