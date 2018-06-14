«Очень легко родила. За 5 часов». Светлана Лобода откровенно о беременности и родах

24 мая в США Света родила дочурку, а 8 июня она уже прилетела в Москву, чтобы презентовать новое шоу к песне SuperSTAR. Перфоманс был по-настоящему ярким, так что Лобода сдержала свое слово.

Певица оставила новорожденную дочку буквально на 4 дня. По ее признанию, она не могла не посетить премию «МУЗ-ТВ 2018».

В этот приезд Света дала интервью и откровенно рассказала о беременности и родах:

«Очень легко родила. В Америке рожать мне было очень хорошо. Не знаю, может, в силу того, что к этой беременности я относилась более спокойно... Потому что первый ребенок – это, конечно, очень большой страх всегда. Боязнь пошевелиться вправо-влево…»

Как оказалось, об интересном положении Света узнала не сразу:

«О беременности я узнала на третьем месяце, когда уже была в Америке. Но я не перестала заниматься хореографией, потому что мы работали по тридцать концертов в месяц, и поняла, что этот вектор мне и нужно держать дальше. Если мой ребенок справляется, ей комфортно, то мне нужно быть тогда спортивно подготовленной девочкой, чтобы легко рожать».

Очень тяжело было оставлять дочурку на целых 4 дня, но Света подготовилась к этому заранее. В холодильнике она оставила грудное молоко, чтобы няни в любой момент могли покормить малышку. Светлана – ярая сторонница грудного вскармливания. Никаких смесей на первых порах!

Старшей дочери Светланы Евангелине уже 7 лет.