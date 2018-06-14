Ничего себе бижутерия: Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо

Американская певица Ариана Гранде, которая обручилась с актером Питом Дэвидсоном через несколько недель после начала отношений, успела продемонстрировать помолвочное кольцо, пишет Сегодня.
Как оказалось, певица уже была с роскошным украшением во время концерта iHeartRadio в Лос-Анджелесе, но тогда поклонники даже и подумать не могли, что кольцо на безымянном пальце – далеко не дорогая бижутерия, пишет Daily Mail. Ведь тогда Ариана и Пит были в отношениях только две недели.
Теперь сообщается, что ослепительное кольцо обошлось Дэвидсону в 93 тысячи долларов – это бриллиант в 4,4 карата на платиновой основе. Украшение было создано ювелиром Грегом Юной, к которому обратился с заказом актер еще в конце мая, но попросил сохранить всю информацию в секрете.
Напомним, 24-летние молодые люди познакомились в 2016 году на шоу Saturday Night Live, где Ариана была приглашенной гостьей. Оба на тот момент были в отношениях, закончившихся практически одновременно, к началу мая 2018 года. Спустя несколько дней после разрыва с рэпером Мак Миллером Гранде была замечена на свидании с Дэвидсоном.