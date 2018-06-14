Ничего себе бижутерия: Ариана Гранде показала роскошное обручальное кольцо

Как оказалось, певица уже была с роскошным украшением во время концерта iHeartRadio в Лос-Анджелесе, но тогда поклонники даже и подумать не могли, что кольцо на безымянном пальце – далеко не дорогая бижутерия, пишет Daily Mail. Ведь тогда Ариана и Пит были в отношениях только две недели.

Теперь сообщается, что ослепительное кольцо обошлось Дэвидсону в 93 тысячи долларов – это бриллиант в 4,4 карата на платиновой основе. Украшение было создано ювелиром Грегом Юной, к которому обратился с заказом актер еще в конце мая, но попросил сохранить всю информацию в секрете.

ФОТО: Scanpix