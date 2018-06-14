Далеко не все девушки торопятся сейчас выйти замуж, уделяя больше внимания карьере, путешествиям и себе. Но, равно или поздно желание стать женой своего любимого мужчины возникает и тогда возникает вопрос «как стать идеальной женой», пишет Сегодня.
Успех заключается в том, чтобы начать позиционировать себя как его будущая жена. Вам следует подчеркнуть в себе те черты, которые присущи идеальным женам.
Вам вовсе не нужно меняться и становиться кем-то другим. Все что вам нужно — следить за тем, чтобы ваши сильные стороны были вашим преимуществом.
Вашему вниманию пять качеств идеальной будущей жены:
1. Проводите с ним много времени
Вполне естественно, что со своим будущим мужем вы будете проводить много времени вместе. Покажите своему мужчине прямо сейчас, что вы готовы проводить с ним столько своего свободного времени, сколько возможно.
2. Откройтесь ему
Покажите своему мужчине, что не боитесь быть уязвимой рядом с ним и не закрываетесь от него. Постарайтесь быть с ним открытой настолько, насколько возможно.
3. Старайтесь соответствовать его ожиданиям
Докажите ему, что думаете не только о себе, но также и о его нуждах и ожиданиях.
4. Мотивируйте его развиваться
Вдохновляйте и мотивируйте его становиться лучше. Заставляйте его проявлять только свои наилучшие качества. Покажите ему, что вы именно та женщина, которая сможет поддержать его в самые трудные моменты.
5. Позвольте ему быть самим собой
Уважайте его индивидуальность. Покажите ему, что любите его именно таким, какой он есть и что ему никогда не стоит меняться.
Вы всегда должны быть честными друг с другом. Вы и ваш мужчина — одна команда, поэтому покажите ему, что из вас получиться отличный командный игрок.