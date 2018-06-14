Успех заключается в том, чтобы начать позиционировать себя как его будущая жена. Вам следует подчеркнуть в себе те черты, которые присущи идеальным женам.

Вам вовсе не нужно меняться и становиться кем-то другим. Все что вам нужно — следить за тем, чтобы ваши сильные стороны были вашим преимуществом.

Вашему вниманию пять качеств идеальной будущей жены:

1. Проводите с ним много времени

Вполне естественно, что со своим будущим мужем вы будете проводить много времени вместе. Покажите своему мужчине прямо сейчас, что вы готовы проводить с ним столько своего свободного времени, сколько возможно.

2. Откройтесь ему

Покажите своему мужчине, что не боитесь быть уязвимой рядом с ним и не закрываетесь от него. Постарайтесь быть с ним открытой настолько, насколько возможно.

3. Старайтесь соответствовать его ожиданиям

Докажите ему, что думаете не только о себе, но также и о его нуждах и ожиданиях.

4. Мотивируйте его развиваться

Вдохновляйте и мотивируйте его становиться лучше. Заставляйте его проявлять только свои наилучшие качества. Покажите ему, что вы именно та женщина, которая сможет поддержать его в самые трудные моменты.

5. Позвольте ему быть самим собой

Уважайте его индивидуальность. Покажите ему, что любите его именно таким, какой он есть и что ему никогда не стоит меняться.