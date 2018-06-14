Три элементарные хитрости, которые делают женщину (почти любую) самой привлекательной для мужчины

Для последних есть специальный тренинг, который помогает научиться пользоваться своими чарами и получить внимание мужчин.

Вот 3 простые уловки, которые сделают вас по-настоящему привлекательной для противоположного пола.

1. Почаще улыбайтесь

Первое, что привлекает внимание мужчины в женщине, - это улыбка. Не шикарное платье, не роскошные волосы, не точеная фигура, а то, насколько доброжелательно и открыто вы улыбаетесь. Мужчина с большей готовностью будет тратить время на женщину, которой нравится он сам и то, что он делает. Покажите свое расположение и симпатию улыбкой! Вот увидите, это подействует просто магически! Женщина, губы которой легко расплываются в улыбке, получит бесконечное количество внимания от мужчин, ведь они любят тех, кто счастлив.

2. «Ловите» его взгляд

Разговаривая с коллегами или друзьями, вы вряд ли непрерывно смотрите им в глаза. В обычной жизни мы редко устанавливаем с кем-то по-настоящему плотный зрительный контакт. Именно поэтому те моменты, когда вы встретите взгляд мужчины и удержите его на какое-то время, могут стать по-настоящему волшебными для вас обоих. Зрительный контакт поместит вас в «здесь и сейчас», и в эти минуты вы будете полностью поглощены друг другом. Кроме того, мужчина оценит такое внимание и интерес к своей персоне с вашей стороны.

3. Просите его о помощи и благодарите

То, что мужчины любят помогать женщинам, - это не секрет. Поэтому не стесняйтесь и смело просите даже о том, что прекрасно умеете делать сами. Конечно, не стоит злоупотреблять его добротой и каждый день вменять ему в обязанность гулять с вашей собакой. Но вот вбить гвоздь, вкрутить лампочку или принести вам по дороге на работу кофе из Макдоналдса - это можно. Пусть он думает, что вы беспомощная принцесса и без него не справитесь. А когда он выполнит вашу просьбу, обязательно подчеркните, какую огромную и важную услугу он вам оказал.