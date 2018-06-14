Ну и кто моложе? Знаменитости с пластикой против тех, кто позволил себе стареть

1. Дженнифер Энистон и Рене Зеллвегер (49 лет)

Обеим актрисам сейчас по 49 лет. Не за горами полтинник. Сейчас Энистон - ярая противница пластики и призывает женщин к естественности. Но в молодости она не была столь радикальна в своих взглядах и однажды все-таки решилась зайти в бьюти-клинику и исправить нос. Результат операции ей не понравился, и было принято решение сделать повторную ринопластику. А вот любимица публики Рене все время отрицала, что ходит к косметологам, но результаты уколов красоты - налицо. Непосредственную и естественную Зелвеггер сейчас очень трудно узнать.

Jennifer Aniston. ФОТО: Mario Anzuoni / Reuters / Scanpix

2. Памела Андерсон и Рената Литвинова (51 год)

Многочисленные пластические операции американской модели и актрисы Памелы Андерсон уже давно стали притчей во языцех. Таблоиды периодически сообщают о том, что сексапильная красотка вновь "изменилась до неузнаваемости". Но надо отметить, что эти перемены явно не в лучшую сторону. Многие говорят о том, что сейчас Памела Андерсон выглядит хуже, чем могла бы выглядеть, если бы не обращалась к пластической хирургии и уколам красоты. А вот Рената Литвинова решила пойти другим путем - старение она решила замедлить с помощью ухаживающей косметики и максимально заботы о своей коже. Результат очевиден!

ФОТО: Matt Crossick / PA Wire/PA Images

Рената Литвинова ФОТО: Scanpix

3. Моника Беллуччи и Сандра Буллок (53 года)

Обеим актрисам уже 53. Страстная и неповторимая Беллуччи всегда пренебрегала американскими стандартами моды и красоты. Она была и остается такой, какая есть, и нисколько не стесняется ни своих мимических морщин, ни других признаков старения. В отличие от нее, не менее прекрасная в молодые годы Сандра Буллок на свежих фото с трудом может улыбаться.

21. Monica Belucci ФОТО: Scanpix

Sandra Bullock. ФОТО: Mike Segar / Reuters

4. Шэрон Стоун и Мадонна (60 лет)

Можете ли вы поверить в то, что этим знаменитостям уже 60? Мадонна никогда не считала зазорным сходить к пластическому хирургу или к косметологу на инъекции красоты. И она не скрывала этого, всегда говорила о своем «тюнинге» в открытую. Мадонна - яркий пример красивой пластики. И ее идеально гладкая кожа подтверждает это. Но давайте посмотрим на Шэрон Стоун. Актриса не любит пластических хирургов, предпочитает правильное питание и здоровый образ жизни. Ну, и кто из них выглядит моложе?

ФОТО: Yoram Kahana_Shooting Star / Shooting Star/Sipa USA

ФОТО: Yui Mok / PA Wire/PA Images

5. Мэрил Стрип и Алла Пугачева (68 лет)

А этим народным любимицам исполнилось, как вы думаете, сколько? 69 лет. Алла Борисовна заметно омолодилась за последние годы с помощью достижений пластической хирургии. Выглядит она хорошо и не ударит в грязь лицом рядом с молодыми исполнительницами. Ну а что же Мэрил? Она всегда подсмеивалась над теми, кто пытается обмануть старость и скрыть свой возраст за уколами и операциями. И разве она плохо выглядит для своих лет?

Meryl Streep ФОТО: Simone Comi / IPA/PA Images/Scanpix

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/Sputnik

6. Деми Мур и Ингеборга Дапкунайте (55 лет)

Этим таким разным женщинам сейчас обеим 55 лет. Очаровательная Деми Мур за последние десятилетия хорошо потрудилась над своей внешностью. Несомненно, никто не даст актрисе ее годы. Она не скрывает, что делает пластику и будет продолжать так и дальше. Это ее выбор и ее право, главное - не перестараться. Но давайте посмотрим на Ингеборгу. Вот истинный пример красивого старения. А какая красивая и естественная у нее линия подбородка и скул! Просто браво.

Näitleja Demi Moore. ФОТО: Vivien Killilea/AFP

ФОТО: Simone Comi / IPA / PA Images

7. Сьюзан Сарандон и Шер (72 года)

Как бы мы ни любили потрясающую певицу и актрису Шер, сравнивать этих женщин в их «немного за 70» достаточно сложно. Может быть, кто-то и скажет, что Шер выглядит моложе… Но, простите, это лицо или восковая маска? А вот Сьюзан никогда не хотела изменить себя в угоду стандартам или потому, что так делают все. И ее карьера нисколько от этого не страдает.

Susan Sarandon ФОТО: Ian West/PA Wire/PA Images/Scanpix