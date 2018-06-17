Без выпечки: клубничный чизкейк с творогом и желе
17. июнь 2018, 14:30
Если летом вы не хотите включать духовку, но не можете прожить без домашних тортов, приготовьте клубничный чизкейк без выпечки. Вместо клубники вы можете использовать малину, чернику, бананы, персики или вишни, пишет Сегодня.
Клубничный чизкейк из творога
Ингредиенты:
Для основы:
250 г сахарного печенья
100 г масла
Для начинки:
500 г творога
1 банка сгущенки
10 г порошкового желатина
10 г ванильного сахара
2/3 стакана холодной кипяченой воды
Для ягодного желе:
200 г клубники
1 пакетик клубничного желе
300 мл горячей воды
Рецепт приготовления: