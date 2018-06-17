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Без выпечки: клубничный чизкейк с творогом и желе

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ФОТО: Ildi Papp / PantherMedia / Ildi Papp

Если летом вы не хотите включать духовку, но не можете прожить без домашних тортов, приготовьте клубничный чизкейк без выпечки. Вместо клубники вы можете использовать малину, чернику, бананы, персики или вишни, пишет Сегодня.

Клубничный чизкейк из творога

Ингредиенты:

Для основы:

250 г сахарного печенья

100 г масла

Для начинки:

500 г творога

1 банка сгущенки

10 г порошкового желатина

10 г ванильного сахара

2/3 стакана холодной кипяченой воды

Для ягодного желе:

200 г клубники

1 пакетик клубничного желе

300 мл горячей воды

Рецепт приготовления:

  1. Печенье измельчить в блендере в крошку. Сливочное масло нарезать и растопить в микроволновой печи.
  2. Перемешать масло с печеньем и утрамбовать в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой, сделав пальцами бортики. Поставить основу в холодильник, пока готовится начинка.
  3. Залить желатин водой и оставить набухать.
  4. Творог взбить блендером вместе со сгущенным молоком.
  5. Нагреть желатин на слабом огне, чтобы он растворился. Не кипятить. Помешивая, тонкой струйкой влить в творожную массу.
  6. Выложить творожный крем на печенье, разровнять силиконовой лопаткой. Поставить в холодильник на 1-2 часа.
  7. Тем временем залить клубничное желе кипятком, хорошо перемешать и остудить. 
  8. Клубнику помыть, обсушить и нарезать пластинками.
  9. Выложить ягоды на творожный слой. Аккуратно вылить сверху желе и поставить застывать в холодильник. 
  10. Перед подачей аккуратно снять бортики разъемной формы и переложить готовый чизкейк на тарелку.

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