Проблема девушки с очень большой грудью — врачи отказываются от операции

Врачи девушке не верят, утверждая, что у нее дисморфозное расстройство тела. По этой причине врачи отказываются делать девушке операцию по уменьшению груди, пишет Elu24 со ссылкой на Mirror.

По словам Дженны, уже на протяжении двенадцати лет грудь, размер которой 30GG, доставляет ей не только неудобства, но и ощущение агонии, но департамент здоровья (NHS) все равно не дает разрешения на операцию.

Врачи на протяжении десяти лет твердят девушке, что «проблема только в ее голове» и, если она сбросит вес, то и грудь тоже уменьшится.

«Боли в спине, которые я испытываю каждый день — ужасны, но у меня складывается впечатление, что то, как я себя чувствую — норма», - говорит Дженна.

Она также добавила: «Начиная с тринадцати лет я являюсь предметом насмешек для мужского пола, а чрезмерное внимание к моей груди сделало меня неуверенной в себе и заставляет постоянно испытывать чувство стыда».