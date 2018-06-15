Прощайте, вздутые вены: что делать, чтобы навсегда забыть про варикоз

Что происходит во время варикоза?

Что такое варикоз ног? Давайте разберемся! Отток крови от ног происходит не только по поверхностным венам. В этом процессе задействуются и глубокие. Они взаимосвязаны между собой и составляют единое целое. У каждой вены имеются свои клапана. В ситуации, когда глубокие вены просто не в состоянии справиться с выпавшей на них нагрузкой, тогда серьезно поработать приходится поверхностным. В условиях, когда в них попадает большее количество крови, с такой нагрузкой справляться им довольно тяжело. Именно когда они перегружены и можно видеть, что на ногах у женщины вены легко просматриваются сквозь кожу.

Конечно же, каждому понятно, что просто так такое неприятное состояние не возникает. Его появлению способствуют определенные причины. Давайте сначала разберемся с причинами, которые вызывают варикоз?

Чаще всего варикоз появляются по причине того, что человек обычно предпочитает сидеть в кресле перед компьютером или на диване перед телевизором. Лень, которая его обуяла, в конечном итоге и приводит к ситуации, когда у человека начинает развиваться варикоз. Также многие женщины сталкиваются с этой проблемой по причине увеличения разнообразными диетами, которые не предполагают употребление клетчатки в достаточном количестве. Еще один фактор, который может привести к варикозу - наследственность.

Нередко сами женщины провоцируют появление у себя такой проблемы. Всё дело в том, что если носить обтягивающие брюки или же предпочитать обычным туфлям красивую обувь на высоких каблуках, то это тоже может сказаться на венах и привести к варикозу.

Многие имеют привычку сидеть нога на ногу. Когда одна конечность закидывается за другую, то это приводит к тому, что кровоток в ногах останавливается. Столкнуться с варикозом можно и в случае, когда человек много занимается спортом и перегружает себя. Варикоз может возникнуть еще и в том случае, когда женщина принимает разнообразные гормональные препараты. Прием контрацептивов, а также применение в целях борьбы с простудой специальных медикаментов также может способствовать появлению этого непростого заболевания.

Как избежать варикоза?