Ученые назвали необычную причину женских измен

Исследование проводила профессор Алисия Уокер, которая вместе с коллегами на протяжении года опрашивала неверных жен и обнародовала результаты своего исследования в новой книге The Secret Lives of Cheating Wives.

В исследовании Уокер принимали участие женщины в возрасте от 24 до 65 лет, которые изменяли своим мужьям и были активными пользовательницами сайта знакомств Ashley Madison для поиска партнера для супружеской измены. Опрос показал, что в большинстве случаев на измену женщин толкает любовь к своему супругу и желание избежать развода путем удовлетворения своих сексуальных потребностей.

"Больше, чем половина опрошенных мною женщин призналась, что в их отношениях с мужем им не хватает секса или они не испытывают оргазма, в результате чего ищут страсть "на стороне". Также мне удалось выяснить, что большинство из неверных жен не хотят разводиться со своими мужьями и утверждают, что любят их", – отметила Уокер.

Автор исследования также добавила, что это открытие стало для нее полной неожиданностью.

"Для них это было не спонтанное решение. Они находились в поиске оргазма, а не партнера для жизни. Они изменяли, чтобы сохранить, а не разрушить свой брак. Таким образом, можно констатировать, что все эти женщины хотели удовлетворить исключительно свои физические потребности и получить то, что им не может дать их супруг", – подытожила она.