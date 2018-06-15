Жизель Бундхен назвала себя более мудрой, чем Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид

И несмотря на то, что Жизель делится своими фото в Instagram, похоже, что она не самая большая его поклонница. Бундхен призналась, что никогда бы не стала продвигать себя в Instagram: «Я бы публиковала только фото закатов. Признаюсь, честно, это не мое поколение. Я старше и мудрее. И если бы мне пришлось так продвигать себя в соцсетях, как это делают девочки – забудьте, такого бы не было».