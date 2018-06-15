Жизель Бундхен назвала себя более мудрой, чем Кендалл Дженнер и Джиджи Хадид

Супермодели Жизель Бундхен всего 37 лет, но для модельного бизнеса это уже «пожилой» возраст. Бразильская звезда уже не в первый раз украсила обложку Vogue и рассказала о том, что она уже не в том же поколении, что и молодые девушки-обложки, такие как 22-летняя Кендалл Дженнер, 16-летняя Кайя Гербер 21-летняя Белла и 23-летняя Джиджи Хадид, пишет Сегодня.
И несмотря на то, что Жизель делится своими фото в Instagram, похоже, что она не самая большая его поклонница. Бундхен призналась, что никогда бы не стала продвигать себя в Instagram: «Я бы публиковала только фото закатов. Признаюсь, честно, это не мое поколение. Я старше и мудрее. И если бы мне пришлось так продвигать себя в соцсетях, как это делают девочки – забудьте, такого бы не было».
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