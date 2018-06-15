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Меган Маркл рассказала о замужней жизни с принцем Гарри

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ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Медовый месяц Меган Маркл и принца Гарри, которые поженились 19 мая, все еще длится, хотя молодожены уже и вернулись из свадебного путешествия, пишет Сплетник.

Меган на седьмом небе от счастья: об этом новоиспеченная герцогиня Сассекская сегодня рассказала журналистам и гостям во время своей поездки в Чешир вместе с королевой Елизаветой II (это их первый совместный выход тет-а-тет).

«Гарри лучший муж на свете», — заявила Меган.

Впечатлениями от встречи с женой принца поделилась одна из присутствующих на мероприятии, которой удалось лично поговорить с герцогиней:

«Меган выглядела просто идеально. На самом деле меня просто поразило, какая она красивая в реальности. Я спросила ее о замужней жизни, и она ответила, что все великолепно. Еще я сказала ей, что она прекрасно выглядела на свадьбе и что они с Гарри созданы друг для друга, она была тронута и поблагодарила меня: «Спасибо вам, ваши слова очень много значат для нас»», — рассказала СМИ 61-летняя Шэрон Бриско.

Меган на сегодняшнем мероприятии просто светилась от счастья, да и королева, судя по улыбкам, была в хорошем настроении. Кстати, для этой встречи Елизавета II подарила жене любимого внука свои сережки, и те отлично подошли к кремовому платью Меган от Givenchy.

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

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