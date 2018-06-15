Меган Маркл рассказала о замужней жизни с принцем Гарри

Меган на седьмом небе от счастья: об этом новоиспеченная герцогиня Сассекская сегодня рассказала журналистам и гостям во время своей поездки в Чешир вместе с королевой Елизаветой II (это их первый совместный выход тет-а-тет).

«Меган выглядела просто идеально. На самом деле меня просто поразило, какая она красивая в реальности. Я спросила ее о замужней жизни, и она ответила, что все великолепно. Еще я сказала ей, что она прекрасно выглядела на свадьбе и что они с Гарри созданы друг для друга, она была тронута и поблагодарила меня: «Спасибо вам, ваши слова очень много значат для нас»», — рассказала СМИ 61-летняя Шэрон Бриско.