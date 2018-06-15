Кейт Мосс ужаснула целлюлитом на светском показе

Легендарная манекенщица Кейт Мосс вновь дала повод для обсуждений. Модель заявилась на показ мужской коллекции известного бренда в мини-юбке, обнажив недостатки своего тела.
Модель-ветеран рискнула появиться на торжестве высокой моды в неподобающем виде. Выбор Кейт пал на экстремальное мини-платье с глубоким декольте от Saint Laurent.
Подобных нарядов в самых разных вариациях знаменитая британка за свою жизнь перемерила сотни. Однако в этот раз Кейт явно промахнулась, передает журнал Vogue.
На опубликованных фото видно, как платье обнажило ее далеко не идеальные ноги с явными признаками целлюлита. Располневшая фигура звезды поразила поклонников модели неухоженностью. Многие отметили, что сексуальность покинула тело 44-летней Кейт.
Впрочем, саму диву это нисколько не смущало. Она смело позировала фотографам, демонстрируя наряд со всех сторон. Стоит отметить, что уверенности в себе модели уж точно не занимать.
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