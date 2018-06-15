Кейт Мосс ужаснула целлюлитом на светском показе

Модель-ветеран рискнула появиться на торжестве высокой моды в неподобающем виде. Выбор Кейт пал на экстремальное мини-платье с глубоким декольте от Saint Laurent.

Подобных нарядов в самых разных вариациях знаменитая британка за свою жизнь перемерила сотни. Однако в этот раз Кейт явно промахнулась, передает журнал Vogue.

На опубликованных фото видно, как платье обнажило ее далеко не идеальные ноги с явными признаками целлюлита. Располневшая фигура звезды поразила поклонников модели неухоженностью. Многие отметили, что сексуальность покинула тело 44-летней Кейт.

ФОТО: Evan Agostini / AP

Впрочем, саму диву это нисколько не смущало. Она смело позировала фотографам, демонстрируя наряд со всех сторон. Стоит отметить, что уверенности в себе модели уж точно не занимать.