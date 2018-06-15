5 правил питания в жару

Каждую субботу на телеканале НТВ команда программы "Еда живая и мертвая" во главе с автором и ведущим Сергеем Малоземовым рассказывает, что именно надо есть, чтобы не болеть, не толстеть и жить долго. На этот раз эксперты сформулировали пять правил питания и потребления жидкости в жару.

Забудьте о кондитерских изделиях

В жару сладости с кремом, а также кисломолочные продукты очень быстро портятся. Соблазнившись даже маленьким кусочком неправильно хранившегося тортика, можно получить серьезное отравление. Да и вообще, лишние калории в жару ни к чему.

Некоторых спасают горячие напитки

В Азии именно с помощью горячего чая спасаются от изнуряющей жары: потоотделение увеличивается – и организм охлаждается. Но такой способ подойдет только очень стойким.

Мороженое не спасет

В ходе одного из экспериментов ученые кормили испытуемых мороженым и замеряли температуру тела. Оказалось, что она понижается кратковременно и незначительно. А потом, перерабатывая сахар и жир, организм тратит много энергии и наоборот перегревается. Так что охладиться точно не получится.

Сладкие напитки под запретом

Утолять жажду сладкими соками и газировкой точно не стоит – в них слишком много сахара. Это приводит к отекам и дополнительной нагрузке на сердце, что в жару особенно чревато осложнениями.

Выбирайте воду