Летний коктейль за пять минут: смузи с клубникой и бананом
18. июнь 2018, 10:57
Для приготовления смузи желательно использовать замороженную или хорошо охлажденную клубнику: так вам не придется добавлять лед, который сделает напиток водянистым, пишет Сегодня.
Кроме этого, лучше подслащивать смузи медом, а не сахаром. Дело в том, что сахар довольно медленно растворяется, и в готовом напитке может неприятно скрипеть на зубах.
Смузи с клубникой и бананом
Ингредиенты:
1 банан
100 г замороженной клубники
200 мл йогурта или молока
1 ст.л. меда
Рецепт приготовления:
Совет: вместо клубники вы можете использовать малину или чернику.