вт, 19.06.2018
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Летний коктейль за пять минут: смузи с клубникой и бананом

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ФОТО: Mario Pessaris / PantherMedia / Mario Pessaris

Для приготовления смузи желательно использовать замороженную или хорошо охлажденную клубнику: так вам не придется добавлять лед, который сделает напиток водянистым, пишет Сегодня.

Кроме этого, лучше подслащивать смузи медом, а не сахаром. Дело в том, что сахар довольно медленно растворяется, и в готовом напитке может неприятно скрипеть на зубах.

Смузи с клубникой и бананом

Ингредиенты:

1 банан

100 г замороженной клубники

200 мл йогурта или молока

1 ст.л. меда

Рецепт приготовления:

  1. Банан почистить, нарезать произвольными кусочками.
  2. Клубнику помыть и обсушить. Крупные ягоды нарезать.
  3. В чашу блендера сложить бананы и клубнику. Затем добавить йогурт и мед. Хорошо взбить до получения однородной массы.
  4. Перелить клубнично-банановый смузи в высокие стеклянные стаканы. Подавать вместе с трубочкой

Совет: вместо клубники вы можете использовать малину или чернику.

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