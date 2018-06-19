вт, 19.06.2018
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Десять фактов о продуктах, которые вас поразят

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ФОТО: Helga Haritonova / PantherMedia / Helga Haritonova

Вы каждый день что-то едите, но как часто вы задумываетесь о происхождении и истории любимых продуктов? Мы пополним ваш запас знаний и развлечем интересными фактами, пишет Сегодня.

Факт 1

Рыба – это не только вкусно, но и полезно для огородов. Три четверти всей выловленной рыбы перерабатываются в удобрения и другие полезные вещи. Например, рыбу используют в производстве маргарина, мыла и даже масла.

Факт 2

Выражение «трудолюбивая, как пчелка» отражает всю суть этих насекомых. Представьте себе: для того, чтобы получить 1 килограмм меда, пчелы должны собрать нектар с 4 миллионов цветков! При этом они пролетают расстояние, равное четырем кругосветным путешествиям.

Факт 3

Помидор – самый популярный овощ на планете. К слову, люди выращивают более 10 тысяч разных сортов томата.

Факт 4

Если вы любите сладкое, знайте: в Cредние века, чтобы им лакомиться, вам пришлось бы быть очень богатым человеком. В те времена сахар стоил в 9 раз дороже молока.

Факт 5

Вы удивитесь, но люди пьют гораздо больше козьего молока, чем коровьего. Оно самое распространенное в мире, и вот почему. Козы лучше адаптируются к трудным условиям жизни и могут выпасаться там, куда корове ни за что не добрести.

Факт 6

А этот факт порадует любителей спиртного. Оказывается, в составе алкоголя есть все 13 минералов, которые нужны для нормальной жизнедеятельности организма. Впрочем, не будем забывать о том, сколько вреда печени, почкам, сердцу приносят горячительные напитки.

Факт 7

Пробовали когда-нибудь утопить яблоко в воде? Спорим: у вас это не получилось! Дело в том, что яблоки на 25% состоят из воздуха, потому-то они и не тонут. Кстати, яблоки относятся к семейству розовых, то есть, они – родственники роз.

Факт 8

Любите арахис? Можно сказать, что у вас взрывоопасный вкус. Дело в том, что арахис является одним из компонентов, из которых делают динамит.

Факт 9

По одной из версий, фруктовый лед придумал 11-летний ребенок. В 1905 году мальчик случайно оставил на морозе стакан с лимонадом, из которого торчала палочка. Жидкость застыла, а ледяной цилиндр было очень удобно облизывать, держа за палочку.

Факт 10

Какао-бобы всегда ценились дорого. Например, древние майя использовали их вместо денег. Некоторые историки говорят, что за 100 бобов можно было купить раба.

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