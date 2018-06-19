Эксперт откровенно отвечает на вопросы, которые чаще всего волнуют будущих мам

1. «Как справиться с токсикозом на ранних сроках беременности?»

Наиболее часто признаки токсикоза проявляются по утрам в первом триместре беременности, примерно до 13-й недели. Обычно справиться с дискомфортом помогает перекус сразу после пробуждения ото сна – рекомендуется приготовить его с вечера и положить рядом с кроватью, чтобы сразу съесть.

Когда первый триместр беременности сопровождается также рвотой, нужно проследить, насколько она частая. Если приступы случаются до 5 раз в день, бороться с ними можно с помощью корректировки питания и исключения контакта с раздражающими запахами.

Попробуйте перейти на дробное питание – есть 5-6 раз в день небольшими порциями.

Всегда носите с собой легкий перекус.

Исключите из рациона тяжелую для ЖКТ пищу (жирную, калорийную), а также продукты, которые, по вашим наблюдениям, могут провоцировать рвоту.

Пейте больше воды.

Откажитесь от использования духов и попросите близких о том же.

Для контроля также рекомендуется поставить в известность лечащего врача и сдать анализ крови. Если приступы рвоты случаются чаще 5 раз в день, решение о том, как облегчить состояние будущей матери, должен принимать акушер-гинеколог.

2. «Нормально ли, что тошнота не проходит после 13-й недели?»

Обычно токсикоз характерен для первого триместра беременности, однако в некоторых случаях продолжается и во втором, о чем необходимо уведомить наблюдающего акушера-гинеколога. Следует обратиться к гастроэнтерологу, если недомогание появилось не на ранних сроках, а позднее, после 13-й недели.

«Во время беременности усилилось слюноотделение – нормально ли это и что делать?»

Еще одним неприятным изменением в организме будущей матери может быть повышенное слюнотечение. В этом случае необходимо поставить в известность наблюдающего акушера-гинеколога, справиться с этим явлением поможет чистка зубов 3-5 раз в день, питье воды с лимоном и полоскание полости рта отварами ромашки или шалфея.

«Что делать, если мучают изжога и запоры?»

Наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются беременные женщины, являются изжога и запоры. В первом случае рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу, который порекомендует, как справиться с дискомфортом без вреда для малыша.

Запоры связаны с более выраженным ухудшением самочувствия, облегчить состояние помогут пешие прогулки на свежем воздухе или щадящие виды спорта (при условии, что нет объективных противопоказаний).

Рекомендуется скорректировать диету:

Перейдите на дробное питание.

Исключите или минимизируйте потребление мучного, картофеля, жирной пищи, рисовой и манной каш, винограда.

Белковые продукты лучше съедать в первой половине дня, во второй рекомендуется ограничиться кисломолочными и овощами.

Активизировать перистальтику кишечника можно также с помощью несложных упражнений (по 10 повторов):

«велосипед», «ножницы» и подъем таза в положении лежа;

напряжение и расслабление сфинктера.

Шевеление плода