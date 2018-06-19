Эксперт откровенно отвечает на вопросы, которые чаще всего волнуют будущих мам

Беременность – особенный период в жизни каждой женщины. Радость ожидания малыша часто сменяется тревогой, в особенности, если он у будущей мамы – первый. Волнение может вызывать как ухудшение самочувствия, так и естественные физиологические изменения в женском организме, пишет Fabiosa.
Следует помнить, что каждая беременность индивидуальна и протекает по-разному в зависимости от совокупности сопутствующих факторов влияния. Тем не менее есть ряд вопросов, в том числе и несколько «неудобных», которые на том или ином сроке возникают практически у каждой будущей матери – на них отвечает опытный врач акушер-гинеколог Лилит Насибян.
Выделения
С наступлением беременности характер влагалищных выделений часто меняется. Не зная, каких изменений и когда стоит ожидать, вполне можно напрасно испугаться или, наоборот, не обратить внимания на что-то серьезное. Необходимо с вниманием отнестись к их характеру, так как одни разновидности вполне нормальны, а другие могут свидетельствовать о патологическом процессе.
1. «О чем говорят скудные выделения в середине цикла?»
Незначительные и очень скудные выделения светлого розового или коричневатого оттенка могут появиться через 7-10 дней после предполагаемой овуляции или незащищенного полового акта (обычно это – 20-26 день менструального цикла). Их длительность может составлять от нескольких часов до 2-3 дней.
Если в период овуляции имел место незащищенный половой акт, то описанные выделения могут быть имплантационным кровотечением, то есть свидетельствовать о наступлении беременности.
Они считаются вполне нормальными, если:
- обладают светлым цветом и однородной консистенцией, без сгустков;
- не увеличиваются в объеме и продолжают оставаться скудными;
- сопровождаются увеличением и болезненностью молочных желез.
Поводом для обращения к врачу являются описанные выделения, если беременность:
- исключена;
- подтверждена, но характер выделений отличается от описанного.
При нормальном самочувствии и отсутствии выраженного дискомфорта после появления выделений стоит подождать первого дня задержки менструации и сделать тест на беременность или УЗИ.
2. «Что делать, если при беременности наблюдаются кровянистые выделения?»
В случае, если кровянистые влагалищные выделения появляются во время беременности, необходимо срочно обратиться к врачу. При этом важно отмечать все изменения в самочувствии – наличие болей в нижней области живота, ощущений в груди. Если выделения появляются после 20-й недели беременности, необходимо обратить внимание на шевеления плода.
3. «Нормально ли увеличение объема обычных выделений после наступления беременности?»
С наступлением беременности естественные влагалищные выделения несколько меняют свою консистенцию – они могут стать немного творожистыми и более обильными, однако не должны вызывать волнения, если при этом не ощущаются зуд, жжение или боль в промежности, а также не меняется их запах и цвет.
4. «Выделения изменили цвет – стоит ли мне беспокоиться?»
Когда выделения приобретают неприятный, резкий аромат, а также меняют свой цвет на желтый или зеленый, с большой вероятностью это – симптом инфекционного заболевания половых путей. Часто такие болезни сопровождаются также зудом и жжением в области промежности. В этом случае необходимо обратиться к врачу, сдать мазки и лечить инфекцию.
Тошнота и рвота
О токсикозе беременных знают и многие опытные мамы, и женщины, которые только планируют пополнение в семье. Интенсивность, длительность и время проявления недомогания индивидуальны и зависят от организма будущей матери, вместе с тем прослеживаются некоторые закономерности.
1. «Как справиться с токсикозом на ранних сроках беременности?»
Наиболее часто признаки токсикоза проявляются по утрам в первом триместре беременности, примерно до 13-й недели. Обычно справиться с дискомфортом помогает перекус сразу после пробуждения ото сна – рекомендуется приготовить его с вечера и положить рядом с кроватью, чтобы сразу съесть.
Когда первый триместр беременности сопровождается также рвотой, нужно проследить, насколько она частая. Если приступы случаются до 5 раз в день, бороться с ними можно с помощью корректировки питания и исключения контакта с раздражающими запахами.
Попробуйте перейти на дробное питание – есть 5-6 раз в день небольшими порциями.
Всегда носите с собой легкий перекус.
Исключите из рациона тяжелую для ЖКТ пищу (жирную, калорийную), а также продукты, которые, по вашим наблюдениям, могут провоцировать рвоту.
Пейте больше воды.
Откажитесь от использования духов и попросите близких о том же.
Для контроля также рекомендуется поставить в известность лечащего врача и сдать анализ крови. Если приступы рвоты случаются чаще 5 раз в день, решение о том, как облегчить состояние будущей матери, должен принимать акушер-гинеколог.
2. «Нормально ли, что тошнота не проходит после 13-й недели?»
Обычно токсикоз характерен для первого триместра беременности, однако в некоторых случаях продолжается и во втором, о чем необходимо уведомить наблюдающего акушера-гинеколога. Следует обратиться к гастроэнтерологу, если недомогание появилось не на ранних сроках, а позднее, после 13-й недели.
«Во время беременности усилилось слюноотделение – нормально ли это и что делать?»
Еще одним неприятным изменением в организме будущей матери может быть повышенное слюнотечение. В этом случае необходимо поставить в известность наблюдающего акушера-гинеколога, справиться с этим явлением поможет чистка зубов 3-5 раз в день, питье воды с лимоном и полоскание полости рта отварами ромашки или шалфея.
«Что делать, если мучают изжога и запоры?»
Наиболее частыми проблемами, с которыми сталкиваются беременные женщины, являются изжога и запоры. В первом случае рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу, который порекомендует, как справиться с дискомфортом без вреда для малыша.
Запоры связаны с более выраженным ухудшением самочувствия, облегчить состояние помогут пешие прогулки на свежем воздухе или щадящие виды спорта (при условии, что нет объективных противопоказаний).
Рекомендуется скорректировать диету:
- Перейдите на дробное питание.
- Исключите или минимизируйте потребление мучного, картофеля, жирной пищи, рисовой и манной каш, винограда.
- Белковые продукты лучше съедать в первой половине дня, во второй рекомендуется ограничиться кисломолочными и овощами.
Активизировать перистальтику кишечника можно также с помощью несложных упражнений (по 10 повторов):
- «велосипед», «ножницы» и подъем таза в положении лежа;
- напряжение и расслабление сфинктера.
Шевеление плода
Ребенок в животике у мамы начинает шевелиться примерно на 20 или 18 неделе при первой и второй беременности соответственно. На более ранних сроках часто принять за шевеления плода можно усиленную перистальтику кишечника.
«Как понять, что малыш ведет себя необычно?»
Если малыш стал двигаться больше или меньше, чем обычно, обязательно отметьте, когда это произошло, и постарайтесь понять, с чем это может быть связано, после чего проконсультируйтесь с наблюдающим акушером-гинекологом.
Немедленно стоит сделать УЗИ, если шевеления плода прекратились.
«Когда я должна немедленно обратиться к доктору?»
Существует ряд случаев, когда своевременное обращение к врачу может оказаться спасительным не только для малыша, но и для его мамы. Как можно быстрее это сделать необходимо, когда возникают:
- боли в нижней области живота и пояснице;
- отеки;
- головокружение и головные боли;
- заложенность носа во 2-м и 3-м триместре беременности;
- перепады артериального давления;
- сыпь любого типа и происхождения вне зависимости от срока.
Несмотря на то, что отечность – не редкость при беременности, ее не стоит игнорировать. Понять, что с организмом что-то не в порядке, можно в случае слишком быстрого набора веса при нормальном питании, исключающем переедание. Для этого можно надавить пальчиком на голень непосредственно около кости: если осталась вмятина, это – отек.
Общие вопросы
Беременность связана не только с ухудшением самочувствия и физиологическими изменениями в организме, но и с необходимостью изменить некоторые привычки.
- В этот период нежелательно носить обувь на каблуке, однако в случаях, когда нет проблем с вынашиванием или предлежанием плаценты, по особым поводам надевать их можно.
- Даже самая малая доза алкоголя или табака, вопреки распространенным мифам о том, что иногда можно позволить себе немного красного вина, а моментальный отказ от курения вреден, губительны для здоровья малыша.
- Многих женщин интересует, есть ли необходимость полностью отказываться от кофе во время беременности. Если артериальное давление в норме или пониженное, не наблюдаются раздражительность и проблемы со сном, можно выпивать не более 1 чашечки в день.
- Занятия спортом при беременности, в частности бег, допустимы при условиях, что женщина регулярно тренировалась и до этого, при этом первый триместр должен остаться позади.
- Интимные отношения в этот период не только не запрещены, но и рекомендованы. Исключения составляют случаи, когда есть особые противопоказания, о которых обязательно предупредит акушер-гинеколог.
- Если о наступлении беременности вы узнали вскоре после вакцинации живыми культурами, беспокоиться не стоит. Но об этом нужно обязательно предупредить наблюдающего акушера-гинеколога.
Конечно, это – далеко не полный список вопросов, волнующих будущих мам, однако именно с ними чаще всего сталкиваются опытные гинекологи. Изменения в организме и самочувствии неизбежны, но женщинам стоит знать, какие из них считаются нормальными, а какие требуют врачебного контроля и принятия соответствующих решений и мер.