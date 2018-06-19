Летняя прохлада: семь самых основательных холодных супов

В преддверии изнуряющей жары хотим предложить рецепты легких холодных супов, которые разнообразят ваше меню. Каждый день вы сможете радовать себя и близких блюдами, которые не только утолят голод, но и доставят эстетическое удовольствие, пишет Fabiosa.
Более того, на основе приведенных классических рецептов вы сможете создать новые с учетом личных вкусовых предпочтений. Ведь вы же знаете, что, даже заменив или дополнив один ингредиент, уже получаете множество вариаций.
Включайте творческий подход! Идем на кухню.
Свекольник
Потребуется:
свекла – 2-3 шт. среднего размера;
картофель – 4 шт.;
огурец – 2-3 шт.;
зеленый лук;
зелень (укроп, петрушка, кинза);
кефир;
минеральная вода газированная;
соль по вкусу.
Процесс приготовления:
- Свеклу и картофель отварить, почистить. Нарезать небольшими кубиками. Важный момент: если картофель не переварить, то его можно нарезать любыми размерами, и он не превратится в пюре.
- Огурцы натереть на крупной терке, чтобы он напоминал соломку.
- Зелень мелко порезать. Лук должен быть обязательно, остальное – по желанию. Чтобы удалить горечь из зеленого лука, его надо посолить и подавить вилкой до выделения сока.
- Соединить овощи в одной емкости, добавить охлажденные кефир и минеральную воду (в соотношении 1:1), чтобы получился суп по консистенции. Посолить.
- Оставить на некоторое время для пропитки и соединения вкусов всех ингредиентов.
- При подаче можно в тарелку посыпать порезанную зелень.
Гаспачо
Потребуются:
спелые помидоры – 3-4 шт. среднего размера;
болгарский перец – 2 шт. среднего размера;
огурец – 2 шт.;
зеленый лук (по желанию);
чеснок – 3-4 зубчика;
зелень;
томатный сок или кипяченая вода для разведения;
винный уксус – 2 ст. л.;
оливковое масло – 2 ст. л.;
соль, перец и специи по вкусу;
соус табаско по желанию.
Приготовление:
- Помидоры ошпарить кипятком или бланшировать. Порезать на крупные части. Очистить от кожуры, удалить семена.
- Болгарский перец очистить от внутренних семян, нарезать небольшими кусочками. Для любителей запеченных овощей можно предложить предварительно отправить перец в духовку или на гриль, довести до готовности и потом уже снять кожицу, удалить внутренности.
- С огурца снять кожуру, если она очень плотная. Мякоть нарезать кусочками произвольной формы.
- Чеснок в шелухе можно обжарить на сухой сковороде до мягкости, дать остыть и потом очистить. Если нет времени, то можно обойтись без обжарки, а сразу пропустить зубчики через пресс или натереть на мелкой терке.
- Соединяем в блендере помидоры, перцы, огурцы, зелень, лук, чеснок, оливковое масло, винный уксус. Разбиваем на мелкие кусочки, но не до состояния пюре.
- Добавляем томатный сок или кипяченую воду, чтобы добиться консистенции супа. Солим и перчим по вкусу. При желании можно добавить любимые специи.
- Даем настояться в холодильнике, для этого может понадобиться 1-2 часа. Или можно использовать кусочки льда.
- При подаче в тарелку положите кусочки зелени для красоты. Рядом – пару кусочков подсушенного белого хлеба.
Огуречный суп
Потребуются:
огурец – 2-3 шт.;
редис – 5-6 шт.;
чеснок – 1-2 зубчика;
зеленый лук;
зелень (укроп, петрушка, кинза);
кефир – 0,5 л;
соль, перец, сахар, специи по вкусу.
Приготовление:
- Огурцы очистить от кожуры, если она плотная. Нарезать мякоть небольшими кусочками или натереть на крупной терке.
- Редис порезать на мелкие кусочки.
- Чеснок натереть на мелкой терке или пропустить через пресс.
- Зеленый лук и зелень мелко порезать.
- Соединить все ингредиенты в одной емкости, перемешать. Добавить по вкусу соль, перец, любимые специи.
- Залить кефиром. Дать настояться. Хорошо сочетается с белыми сухариками или гренками.
Окрошка
Потребуются:
картофель – 3-4 шт.;
огурец – 2-3 шт.;
редис – 5-6 шт.;
зеленый лук;
зелень (укроп, петрушка, кинза);
соль, перец по вкусу;
кефир;
сметана;
сок лимона.
Приготовление:
- Картофель отварить в кожуре, но не до состояния пюре. Очистить, нарезать небольшими кусочками. Можно одну картофелину раздавить вилкой, это придаст густоту блюду.
- Огурцы и редис порезать мелкими кусочками, можно часть натереть на терке.
- Зеленый лук порезать, посолить, подавить вилкой, чтобы выпустил сок и ушла горечь.
- Соединить все в одной емкости. Посолить, поперчить по вкусу. Выдавить сок из лимона.
- Добавить сметану, кефир. Развести кипяченной или минеральной водой до консистенции супа.
- Оставить для охлаждения. Перед подачей в тарелку положить порезанную зелень.
Таратор
Потребуются:
огурец – 3-4 шт.;
зелень (укроп, петрушка, кинза);
кедровые орешки (или грецкие);
оливковое масло;
кефир или айран;
минеральная вода (газированная);
соль по вкусу.
Приготовление:
- Огурец натереть на крупной терке. Если у него плотная кожура, то срезать ее.
- Чеснок пропустить через пресс, соединить с оливковым маслом, солью. Тщательно перетереть, чтобы получилась однородная масса.
- Зелень мелко нарезать.
- Соединить все ингредиенты. Добавить кефир. Если получилось очень густая консистенция, можно разбавить минеральной газированной или обычной кипяченной водой. Охладите или подавайте с парочкой кусочков льда.
Щавелевый борщ
Потребуются:
щавель – 200 гр.;
картофель – 3-4 шт.;
огурец – 2 шт.;
сметана;
зеленый лук;
зелень (укроп, петрушка);
соль по вкусу.
Приготовление:
- Сырой картофель нарезать средними кубиками, отправить в кастрюлю для варки.
- В это время щавель помыть, перебрать, нарезать средними полосками.
- Когда картофель будет почти готов, опустить туда щавель на 5 минут, чтобы он изменил цвет и отдал кислоту в отвар. Снимаем с плиты, даем остыть.
- Зеленый лук и зелень мелко режем, солим и слегка давим в ступке.
- Огурцы режем на мелкие кусочки.
- Достаем картофель и щавель, добавляем к ним толченую зелень, огурцы.
- Заправляем сметаной, получается подобие салата. Разбавляем охлажденным картофельно-щавелевым отваром. Любители «остренького» могут добавить минеральную газированную воду. Если любите похолоднее, то можете добавить пару кусочков льда.
Ботвинья
Потребуются:
свекла – 2-3 шт.;
огурец – 2-3 шт.;
щавель – 200 гр.;
квас;
сметана;
зелень;
зеленый лук по желанию;
соль.
Приготовление:
- Сырую свеклу нарезать соломкой и отварить в квасе в течение 30 минут. Достать свеклу, а отвар поставить в холодильник.
- Огурцы мелко порезать.
- Щавель помыть, порезать на небольшие полоски и отварить в небольшом количестве кипящей воды в течение 5 минут. Достать, измельчить в пюре.
- Соединить свеклу с огурцами, щавелем. Добавить мелкопорезанную зелень и при желании зеленый лук. Часть зелени оставить для украшения.
- Разбавить свекольным квасом до состояния супа, добавить сметану по вкусу.
- Скажите честно, что вы знали про эти рецепты и когда-то даже готовили, но подзабыли? Рады, что смогли напомнить и разнообразить ваш стол. Делитесь с друзьями, чтобы их лето тоже были сытым и счастливым.
Приятного аппетита!