вт, 19.06.2018
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Летняя прохлада: семь самых основательных холодных супов

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ФОТО: Rezeda Kostyleva / PantherMedia / Rezeda Kostyleva

В преддверии изнуряющей жары хотим предложить рецепты легких холодных супов, которые разнообразят ваше меню. Каждый день вы сможете радовать себя и близких блюдами, которые не только утолят голод, но и доставят эстетическое удовольствие, пишет Fabiosa.

Более того, на основе приведенных классических рецептов вы сможете создать новые с учетом личных вкусовых предпочтений. Ведь вы же знаете, что, даже заменив или дополнив один ингредиент, уже получаете множество вариаций.

Включайте творческий подход! Идем на кухню.

Свекольник

Потребуется:

свекла – 2-3 шт. среднего размера;

картофель – 4 шт.;

огурец – 2-3 шт.;

зеленый лук;

зелень (укроп, петрушка, кинза);

кефир;

минеральная вода газированная;

соль по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Свеклу и картофель отварить, почистить. Нарезать небольшими кубиками. Важный момент: если картофель не переварить, то его можно нарезать любыми размерами, и он не превратится в пюре.
  2. Огурцы натереть на крупной терке, чтобы он напоминал соломку.
  3. Зелень мелко порезать. Лук должен быть обязательно, остальное – по желанию. Чтобы удалить горечь из зеленого лука, его надо посолить и подавить вилкой до выделения сока.
  4. Соединить овощи в одной емкости, добавить охлажденные кефир и минеральную воду (в соотношении 1:1), чтобы получился суп по консистенции. Посолить.
  5. Оставить на некоторое время для пропитки и соединения вкусов всех ингредиентов.
  6. При подаче можно в тарелку посыпать порезанную зелень.

Гаспачо

Потребуются:

спелые помидоры – 3-4 шт. среднего размера;

болгарский перец – 2 шт. среднего размера;

огурец – 2 шт.;

зеленый лук (по желанию);

чеснок – 3-4 зубчика;

зелень;

томатный сок или кипяченая вода для разведения;

винный уксус – 2 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

соль, перец и специи по вкусу;

соус табаско по желанию.

Приготовление:

  1. Помидоры ошпарить кипятком или бланшировать. Порезать на крупные части. Очистить от кожуры, удалить семена.
  2. Болгарский перец очистить от внутренних семян, нарезать небольшими кусочками. Для любителей запеченных овощей можно предложить предварительно отправить перец в духовку или на гриль, довести до готовности и потом уже снять кожицу, удалить внутренности.
  3. С огурца снять кожуру, если она очень плотная. Мякоть нарезать кусочками произвольной формы.
  4. Чеснок в шелухе можно обжарить на сухой сковороде до мягкости, дать остыть и потом очистить. Если нет времени, то можно обойтись без обжарки, а сразу пропустить зубчики через пресс или натереть на мелкой терке.
  5. Соединяем в блендере помидоры, перцы, огурцы, зелень, лук, чеснок, оливковое масло, винный уксус. Разбиваем на мелкие кусочки, но не до состояния пюре.
  6. Добавляем томатный сок или кипяченую воду, чтобы добиться консистенции супа. Солим и перчим по вкусу. При желании можно добавить любимые специи.
  7. Даем настояться в холодильнике, для этого может понадобиться 1-2 часа. Или можно использовать кусочки льда.
  8. При подаче в тарелку положите кусочки зелени для красоты. Рядом – пару кусочков подсушенного белого хлеба.

Огуречный суп

Потребуются:

огурец – 2-3 шт.;

редис – 5-6 шт.;

чеснок – 1-2 зубчика;

зеленый лук;

зелень (укроп, петрушка, кинза);

кефир – 0,5 л;

соль, перец, сахар, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Огурцы очистить от кожуры, если она плотная. Нарезать мякоть небольшими кусочками или натереть на крупной терке.
  2. Редис порезать на мелкие кусочки.
  3. Чеснок натереть на мелкой терке или пропустить через пресс.
  4. Зеленый лук и зелень мелко порезать.
  5. Соединить все ингредиенты в одной емкости, перемешать. Добавить по вкусу соль, перец, любимые специи.
  6. Залить кефиром. Дать настояться. Хорошо сочетается с белыми сухариками или гренками.

Окрошка

Потребуются:

картофель – 3-4 шт.;

огурец – 2-3 шт.;

редис – 5-6 шт.;

зеленый лук;

зелень (укроп, петрушка, кинза);

соль, перец по вкусу;

кефир;

сметана;

сок лимона.

Приготовление:

  1. Картофель отварить в кожуре, но не до состояния пюре. Очистить, нарезать небольшими кусочками. Можно одну картофелину раздавить вилкой, это придаст густоту блюду.
  2. Огурцы и редис порезать мелкими кусочками, можно часть натереть на терке.
  3. Зеленый лук порезать, посолить, подавить вилкой, чтобы выпустил сок и ушла горечь.
  4. Соединить все в одной емкости. Посолить, поперчить по вкусу. Выдавить сок из лимона.
  5. Добавить сметану, кефир. Развести кипяченной или минеральной водой до консистенции супа.
  6. Оставить для охлаждения. Перед подачей в тарелку положить порезанную зелень.

Таратор

Потребуются:

огурец – 3-4 шт.;

зелень (укроп, петрушка, кинза);

кедровые орешки (или грецкие);

оливковое масло;

кефир или айран;

минеральная вода (газированная);

соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Огурец натереть на крупной терке. Если у него плотная кожура, то срезать ее.
  2. Чеснок пропустить через пресс, соединить с оливковым маслом, солью. Тщательно перетереть, чтобы получилась однородная масса.
  3. Зелень мелко нарезать.
  4. Соединить все ингредиенты. Добавить кефир. Если получилось очень густая консистенция, можно разбавить минеральной газированной или обычной кипяченной водой. Охладите или подавайте с парочкой кусочков льда.

Щавелевый борщ

Потребуются:

щавель – 200 гр.;

картофель – 3-4 шт.;

огурец – 2 шт.;

сметана;

зеленый лук;

зелень (укроп, петрушка);

соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Сырой картофель нарезать средними кубиками, отправить в кастрюлю для варки.
  2. В это время щавель помыть, перебрать, нарезать средними полосками.
  3. Когда картофель будет почти готов, опустить туда щавель на 5 минут, чтобы он изменил цвет и отдал кислоту в отвар. Снимаем с плиты, даем остыть.
  4. Зеленый лук и зелень мелко режем, солим и слегка давим в ступке.
  5. Огурцы режем на мелкие кусочки.
  6. Достаем картофель и щавель, добавляем к ним толченую зелень, огурцы.
  7. Заправляем сметаной, получается подобие салата. Разбавляем охлажденным картофельно-щавелевым отваром. Любители «остренького» могут добавить минеральную газированную воду. Если любите похолоднее, то можете добавить пару кусочков льда.

Ботвинья

Потребуются:

свекла – 2-3 шт.;

огурец – 2-3 шт.;

щавель – 200 гр.;

квас;

сметана;

зелень;

зеленый лук по желанию;

соль.

Приготовление:

  1. Сырую свеклу нарезать соломкой и отварить в квасе в течение 30 минут. Достать свеклу, а отвар поставить в холодильник.
  2. Огурцы мелко порезать.
  3. Щавель помыть, порезать на небольшие полоски и отварить в небольшом количестве кипящей воды в течение 5 минут. Достать, измельчить в пюре.
  4. Соединить свеклу с огурцами, щавелем. Добавить мелкопорезанную зелень и при желании зеленый лук. Часть зелени оставить для украшения.
  5. Разбавить свекольным квасом до состояния супа, добавить сметану по вкусу.
  6. Скажите честно, что вы знали про эти рецепты и когда-то даже готовили, но подзабыли? Рады, что смогли напомнить и разнообразить ваш стол. Делитесь с друзьями, чтобы их лето тоже были сытым и счастливым.

Приятного аппетита!

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