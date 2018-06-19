Летняя прохлада: семь самых основательных холодных супов

В преддверии изнуряющей жары хотим предложить рецепты легких холодных супов, которые разнообразят ваше меню. Каждый день вы сможете радовать себя и близких блюдами, которые не только утолят голод, но и доставят эстетическое удовольствие, пишет Fabiosa.