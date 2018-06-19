В Мексике придумали женские трусы с вибратором для просмотра футбола
18. июнь 2018, 18:30
Мексиканская компания Vicky Form специально к чемпионату мира по футболу разработала специальные женские трусы с вибратором. Новинка получила название «Чувствуя игру», сообщает Mport со ссылкой на The Mirror.
Трусы начинают вибрировать, когда футболист забивает гол. Такие трусы призваны уравнять удовольствие мужчины и женщины, которое они получают от просмотра футбольного матча. Более детально про женские трусы с вибратором, которые реагируют на гол, смотрите в видео.