вт, 19.06.2018
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  • В Мексике придумали женские трусы с вибратором для просмотра футбола

В Мексике придумали женские трусы с вибратором для просмотра футбола

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Мексиканская компания Vicky Form специально к чемпионату мира по футболу разработала специальные женские трусы с вибратором. Новинка получила название «Чувствуя игру», сообщает Mport со ссылкой на The Mirror.

Трусы начинают вибрировать, когда футболист забивает гол. Такие трусы призваны уравнять удовольствие мужчины и женщины, которое они получают от просмотра футбольного матча. Более детально про женские трусы с вибратором, которые реагируют на гол, смотрите в видео.

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