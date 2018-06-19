Забудьте! Девять очень распространенных бьюти-привычек, которые косметологи считают вредными

По мнению дерматологов, есть 9 распространенных женских бьюти-привычек, от которых лучше избавиться. Вот что рекомендуют специалисты.

1. Используйте утром дневной крем, а вечером - ночной

Косметологи как один утверждают, что не существует универсального крема, который можно было бы наносить на кожу и перед сном, и после пробуждения. Дневное и ночное средство должны быть разными по составу. Первое - легкое и хорошо впитывающееся, второе - плотное и питательное.

2. Не покупайте крем в баночке

Пользовались кремом для лица в баночке? Готовы поспорить, что да. А давайте подумаем, насколько гигиенично совать в него каждый день свои пальцы? Вместо витаминов и полезных веществ там запросто могут завестись бактерии. Поэтому лучше покупайте крем в тюбике и с дозатором.

3. Скажите «нет» пахучему мылу

Хороший дерматолог никогда не выберет мыло, которое слишком приятно пахнет. А почему? Да потому что в таком мыле — огромное количество отдушек. Они могут пересушить кожу и даже вызвать аллергию.

4. Не используйте зубную пасту от прыщей

Знаете такой древний способ наших бабушек? Лучше забудьте, если состояние вашей кожи вас беспокоит. Переусердствовав, можно серьезно травмировать нежную кожу на лице, ведь состав зубной пасты очень агрессивный.

5. Не пользуйтесь тоником

«Тоники необходимы для ежедневной гигиены вашего лица!» Так уже несколько десятилетий твердят маркетологи и создатели каталогов косметики. А вот опытные дерматологи знают, что от них нет абсолютно никакого толка. Потому что это на 95% обычная вода, а остальные 5% обычно дают очень сомнительную пользу.

6. Не принимайте горячие ванны

Окунуться в горячую воду и понежиться там полчаса, а то и больше… Но знаете ли вы, насколько это вредно? Слишком горячая вода полностью смывает защитный барьер с поверхности нашей кожи, и не удивляйтесь, что после этого на ней появляются воспаления.

7. Не пользуйтесь средством для загара

Все, что вы должны знать о средствах для загара, – они забивают поры. Никакой особой защиты от вредного ультрафиолета они не дают, а только наносят вред. На отдыхе нужно пользоваться кремом от солнца, а загар вы и так получите отличный, если будете румяниться под солнцем по всем правилам.

8. Не используйте домашние скрабы для лица

Не используйте домашний скраб для лица из соли, сахара и прочих подручных средств. Они хорошо подходят для тела, а коже лица наносят непоправимый вред в виде шелушения, зуда и покраснений.

9. Не мажьте лицо кремом для рук