Удивительный эксперимент показывает, что происходит с вашим желудком после употребления лапши быстрого приготовления

Доктор Браден Куо из Массачусетской больницы общего профиля заинтересовался данной темой и провёл необычный эксперимент.

Он разработал небольшую камеру и предложил участнику эксперимента наблюдать за тем, что происходит в желудке во время употребления лапши быстрого приготовления.

Камера показала, что лапша находилась в желудке на протяжении 2 часов после её употребления.

Видео, демонстрирующее этот удивительный эксперимент, крайне быстро распространилось по сети. Доктор Куо утверждает, что лапша быстрого приготовления, подолгу находясь в желудке, оказывает на него сильное давление и нарушает пищеварение.

Чем дольше она находится в организме, тем больший вред могут нанести её составляющие. Одно из них - токсический консервант тетрабутилгидрохинон. Это искусственный антиоксидант, который применяется в производстве пищевых и косметических продуктов для продления их срока годности.

В 2014 году было проведено исследование, которое подтвердило, что регулярное употребление лапши быстрого приготовления способствует развитию метаболического синдрома, который сопровождается ожирением, увеличением артериального давления, а также повышением уровня холестерина и глюкозы в крови.

Метаболический синдром является фактором риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.