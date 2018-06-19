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  • Удивительный эксперимент показывает, что происходит с вашим желудком после употребления лапши быстрого приготовления

Удивительный эксперимент показывает, что происходит с вашим желудком после употребления лапши быстрого приготовления

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ФОТО: Wong Sze Fei / PantherMedia / Wong Sze Fei

Ритм современной жизни привёл к тому, что мы стали редко задумываться о качестве потребляемой пищи, пишет Fabiosa.

Доктор Браден Куо из Массачусетской больницы общего профиля заинтересовался данной темой и провёл необычный эксперимент.

Он разработал небольшую камеру и предложил участнику эксперимента наблюдать за тем, что происходит в желудке во время употребления лапши быстрого приготовления.

Камера показала, что лапша находилась в желудке на протяжении 2 часов после её употребления.

Видео, демонстрирующее этот удивительный эксперимент, крайне быстро распространилось по сети. Доктор Куо утверждает, что лапша быстрого приготовления, подолгу находясь в желудке, оказывает на него сильное давление и нарушает пищеварение.

Чем дольше она находится в организме, тем больший вред могут нанести её составляющие. Одно из них - токсический консервант тетрабутилгидрохинон. Это искусственный антиоксидант, который применяется в производстве пищевых и косметических продуктов для продления их срока годности.

В 2014 году было проведено исследование, которое подтвердило, что регулярное употребление лапши быстрого приготовления способствует развитию метаболического синдрома, который сопровождается ожирением, увеличением артериального давления, а также повышением уровня холестерина и глюкозы в крови.

Метаболический синдром является фактором риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Макароны быстрого приготовления обладают очень низкой пищевой ценностью, но содержат много соли и вредных жиров. Для детей этот продукт представляет особую опасность.

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