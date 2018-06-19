Женское обрезание в Египте: шокирующая реальность

Цифры

В программе борьбы с женским обрезанием в Национальном совете по народонаселению определен уровень распространенности женских обрезаний в соответствии с данными по исследованию здоровья населения, проведенного министерством здравоохранения в период с 2015 по 2016 год. Эти цифры подтверждают, что процедура становится менее распространенной среди младших возрастных групп. Так, этот показатель среди женщин в возрасте от 15 до 49 лет составляет 92%, среди девочек в возрасте от 15 до 17 лет он равен 61%.

Шокирующий показатель

По словам Фатимы Хафаджи, члена Женского союза Египта, согласно демографическому исследованию 1995 года, доля женщин, прошедших через процедуру обрезания, равнялась 97%, несмотря на усилия правительства, гражданского общества и международного сообщества по сокращению распространенности этого явления. Снижения показателя на 5% недостаточно для двадцатилетнего периода. Так, обрезанию подвергается каждая девятая девочка, а общее число обрезанных женщин составляет 2,27 миллиона человек.

При этом данный показатель уменьшается по мере повышения уровня образования и благосостояния. Половина женщин, которые были замужем, верят, что муж предпочитает, чтобы его жена была обрезанной. Менее половины (46%) считают, что женское обрезание предотвращает прелюбодейство, 54% женщин согласны, что оно может привести к смерти, а 9% считают, что роды у обрезанных женщин проходят труднее, чем у остальных.

Знахарки

Джихан Камаль, член египетского Общества семейной медицины, говорит: «Ранее египетские власти издали закон, запрещающий женское обрезание, однако семьи продолжают тайно нападать на девушек и отрезать часть их тела, поэтому врачи должны принимать участие в программах, повышающих уровень осведомлённости об этой проблеме. Кроме того, многие женщины в некоторых сельских общинах для проведения обрезания прибегают к помощи знахарок, и случается так, что данная процедура становится причиной смерти женщины».

Стратегия

Как отмечает доктор Рабаб Аль-Джазар, координатор программы, связанной с информированием граждан относительно вредных традиционных практик, при организации «Плэн Интернешнл» (Plan International), согласно последнему исследованию, проведённому среди населения, доля обрезанных женщин в Египте составила 74,4%. Реальная проблема заключается в том, что в 82% случаев эта незаконная процедура проводится врачами.

Психологический анализ