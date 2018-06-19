Пять способов выглядеть дорого, покупая бюджетные вещи

Если ты хочешь выбрать действительно качественную вещь, но не планируешь при этом потратить целое состояние, читай наши модные советы.

Перед покупкой обрати внимание на состояние одежды. Если на ней имеются катышки, лучше не тратиться на такую одежду вообще. Некачественная вещь с катышками сразу же кидается в глаза. Поэтому перед покупкой тщательно присмотрись к наряду.

Обрати внимание на состав. Перед тем как покупать полюбившийся наряд, верь не тому, что говорят продавцы, не ценнику, а верь этикетке. Будет очень обидно, когда шелковая вещь окажется синтетикой, которая вдобавок выглядит дешево.

Откажись от декора. Выбирай простые наряды, которые не пестрят элементами декора. Пайетки, стразы, бусы делают образ более дешевым, а со временем просто изнашиваются и выглядят неопрятно. Лучше выбрать простую вещь, но дополнить ее интересными аксессуарами.

Присмотрись к швам. Перед тем как покупать одежду, обрати внимание на швы. Стилисты рекомендуют выбирать одежду с потайными плоскими швами, которые прослужат долго и не будут искажать твою фигуру. Некачественные швы, во-первых, будут выглядеть нелепо, а во-вторых, такая одежда прослужит тебе недолго.