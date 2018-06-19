Шесть способов простить того, кто разбил твое сердце

Мы постараемся помочь тебе найти в себе силы и великодушие, чтобы принять его извинения и жить дальше.

Перестань говорить об этом. Как много раз ты уже рассказывала подругам о том, как он тебя обидел? Как много раз прокручивала эту историю в голове? Перестань это делать. Ты только накручиваешь себя и мешаешь заживлению своей душевной раны. Постоянно думая о своей обиде, ты загоняешь себя в эмоциональную депрессию.

Прими свой гнев. Ты была оскорблена, унижена, твои чувства были задеты. Ты имеешь право обижаться и сердиться. Но часть тебя будет сопротивляться прощению, а вместо этого желать мести. Пойми, что отпустить этот гнев важно в первую очередь для тебя самой. Побудь одна и проанализируй свои чувства. Нащупать ту часть себя, которая не захочет отпустить обиду - важная терапевтическая часть процесса прощения.

Он не нарочно. Иногда даже плохой день на работе может настолько выбить из колеи, что твой всегда сдержанный и заботливый бойфренд на некоторое время может потерять контроль над своими действиями. Другой человек - всегда загадка. Ты не знаешь, что творилось в его голове, когда он говорил или делал те ужасные вещи. Ваша размолвка может быть результатом простого недопонимания. Попроси любимого рассказать, что он чувствовал. Возможно, его слова объяснят его поведение.

Признай свою ответственность. У любой ссоры всегда две стороны, и каждая несет свою часть ответственности. Возможно, ты как-то его спровоцировала? Сильно надавила? Была нечувствительна к его чувствам и желаниям? Или в ответ на его обидные слова нанесла удар в его самое больное место? Подумай, где ты могла быть неправа, и извинись за свои действия. И самое главное - прости себя сама.

Установи приоритеты. Реши, что для тебя является самым важным. Наказать? Отомстить? Или вернуть в ваши отношения тепло и близость? Если ты искренне любишь этого человека, и он занимает важное место в твоей жизни, ты захочешь его вернуть. И для этого простишь его.

Оцени его усилия. Наверное, он делает все, что может: купил тебе цветы (или даже сережки с бриллиантами), забросал тебя смс-ками и мейлами с извинениями, починил, наконец, кран в ванной. Да, сомнительные жесты. Но он растерян и испуган. Он не хочет тебя терять. Этот страх заставляет его паниковать. Поставь себя на его место. Подумай о том, что значило бы для тебя его прощение в такой ситуации.