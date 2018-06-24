Компот из вишни: рецепт без стерилизации
24. июнь 2018, 17:20
Компот из вишни – прекрасный напиток, который будет актуальным и в летнюю жару, и в студеный зимний день.
Чтобы компот из вишни, черешни, клубники и любой другой ягоды имел насыщенный вкус и приятный аромат, выбирай красивые, свежие, крепкие ягодки, без признаков порчи и червивости, пишет Lady.tochka.net.
Предложенный рецепт удобен тем, что компот из вишен не требует стерилизации и длительной готовки. А косточки придадут напитку неповторимый характерный вишневый аромат. Угощайся!
Пропорция для компота из вишни на 3-литровую банку:
400 г вишни,
250 г сахара,
3 л воды.
Как приготовить компот из вишни на зиму: