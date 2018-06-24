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Компот из вишни: рецепт без стерилизации

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ФОТО: Ruslan Olinchuk / PantherMedia / Ruslan Olinchuk

Компот из вишни – прекрасный напиток, который будет актуальным и в летнюю жару, и в студеный зимний день.

Чтобы компот из вишни, черешни, клубники и любой другой ягоды имел насыщенный вкус и приятный аромат, выбирай красивые, свежие, крепкие ягодки, без признаков порчи и червивости, пишет Lady.tochka.net.

Предложенный рецепт удобен тем, что компот из вишен не требует стерилизации и длительной готовки. А косточки придадут напитку неповторимый характерный вишневый аромат. Угощайся!

Пропорция для компота из вишни на 3-литровую банку:

400 г вишни,

250 г сахара,

3 л воды.

Как приготовить компот из вишни на зиму:

  1. Вишни очисти от листьев, хвостиков и мусора и хорошенько помой. Косточки удалять не нужно.
  2. Прежде чем закатывать компот из вишни, литровые банки или трехлитровые бутыля следует простерилизовать.
  3. В подготовленные банки разложи вишни.
  4. Вскипяти воду. Воды лучше брать с запасом на банку.
  5. Кипятком залей вишни в банке, накрой крышками и дай постоять 10 минут.
  6. Затем слей воду из банок в кастрюлю, добавь сахар и доведи до кипения. Если любишь вишневый компот послаже, сахара можно добавить по вкусу.
  7. Кипящим сиропом залей вишни в банках, накрой крышками и закатай.
  8. Банки переверни, укутай одеялом и оставь до остывания.
  9. Храни компот из вишни в прохладном темном месте.
  10. Приятного аппетита!

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