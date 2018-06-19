Делай как я: клипы 90-х, под которые можно устроить домашнюю тренировку

Группа «Кар-Мэн» с клипом на песню «Лондон, гудбай»

Все выступления группы «Кар-Мэн» заслуживают внимания, потому что солисты не просто двигались на сцене, а проводили полноценную аэробную тренировку. Берем на вооружение, и если вдруг прогуляли тренировку, включаем клип на песню «Лондон, губдай» и ножкой эть!

Группа «Комбинация» с клипом на песню American Boy

Если ты думаешь, что это просто запись с концерта, ошибаешься. Это полноценный клип, снятый режиссером Сергеем Косачем. Благодаря тому, что видео появилось вскоре после релиза песни American Boy, она моментально стала очень популярной. Будем честны, сейчас этот хит тоже нередко звучит на вечеринках.

Включаем видео, ностальгируем и повторяем движения за Светланой Кашиной. Только поаккуратнее с шеей, одно неловкое движение, и вывих обеспечен.

Группа Hi-Fi с клипом на песню «Про лето»

Hi-Fi тоже внесли свою лепту и записали клип-тренировку, как мы можем теперь назвать видео. Мало того что съемки проходили в настоящем спортзале, так еще и легкоатлеты постоянно выполняли упражнения на заднем плане. За ними повторять не предлагаем, а вот движения Мити Фомина очень даже энергичные и доступны даже новичкам.

Группа 2Unlimited с клипом на песню Get ready for this

Конечно, с «Кар-Мэн» они не сравнятся, но вот на заминочку после российской группы можно включить и этот клип. Музыканты двигаются не менее активно, но дают время отдохнуть. Присоединяйся!

Ricky Martin с клипом на песню Livin' La Vida Loca

Молодой Рики Мартин, сексуальные девушки, танцующие под дождем — как при виде всего этого не пуститься в пляс? А чтобы не терять время зря, разучиваем движения, повторяем за девушками и оттачиваем танцевальные связки, пока не будет получаться идеально. Гарантируем, что при серьезном подходе к разучиванию танца у тебя сгорит убедительное количество калорий. А после наверняка появится желание повторить.

Богдан Титомир с клипом на песню «Делай, как я»

Богдан Титомир не забыл свое прошлое в группе «Кар-Мэн» и решил устроить танцы-танцы и в своем сольном клипе. Для тех, кому не хватило «тренировок» с «Кар-Мэн», милости просим присоединиться к Богдану.

Geri Halliwell с клипом на песню It's Raining Men