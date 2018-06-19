Пять лайфхаков, которые помогут правильно сделать макияж летом

В зависимости от времени года техника нанесения макияжа существенно отличается. Так, например, если зимой ты стараешься наносить более жирные текстуры уходовой и декоративной косметики, когда летом, напротив, даешь коже дышать. Летняя косметика должна: максимально увлажнять и не стягивать кожу лица, не скатываться, не размазываться и не растекаться, пишет Lady.tochka.net.
Если ты хочешь, чтобы твой макияж прожил до конца дня летом, тогда тебе нужно знать простые лайфхаки по нанесению мейк-апа в этом сезоне.
Выбирай декоративную и уходовую косметику с высоким SPF-фактором. Летом солнце преследует нас везде, поэтому нужно максимально защищать свою кожу лица от покраснения, шелушения, морщинок и пигментных пятен путем нанесения косметики с SPF-фактором. Обрати внимание как на декоративную косметику (тональные крема, кушоны) так и на уходовую (кремы, сыроватки) чтобы они имели SPF-фактор защиты. Если ты обладательница светлой кожи лица, то для прогулки по улице выбирай средства не менее SPF30. Для обладательниц смуглой кожи достаточно будет воспользоваться SPF15.
Используй легкую тональную основу. В летний сезон лучше отдать предпочтение ВВ или СС кремам, которые имеют легкую текстуру. Они не только смогут выровнять тон лица, но и не закупорят поры, что несомненно важно в летний период. Также косметологи рекомендуют выбирать тональную основу с увлажняющим эффектом – летом кожа как никогда нуждается в живительной влаге.
Увлажняй губы. Летом не только кожа лица обезвоживается и требует увлажнение, но и губы. Именно эта часть не имеет сальных желез, не потеет и поэтому очень быстро пересыхает. Летом лучше оставить матовую помаду для более холодного времени года и сделать выбор в пользу блеска для губ или увлажняющего бальзама с SPF фактором.
Выбирай водостойкую тушь. Наверняка летом ты будешь плавать в водоемах, а выглядеть красиво хочется всегда. Поэтому рекомендуем добавить к себе в косметичку нужную вещь как водостойкую тушь. С такой тушью ты можешь быть спокойна, так как она не сможет растечься в самый неподходящий момент.
Откажись от жидкой подводки. Наверное ты не раз замечала, что даже самая качественная подводка способна поплыть не только во время того, как ты потеешь, но даже под воздействием солнечных лучей. Поэтому лучше отказаться на время от жидкой подводки, или же используй подводку кремовой текстуры – тогда линии будут аккуратными и ровными.