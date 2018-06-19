Пять лайфхаков, которые помогут правильно сделать макияж летом

Если ты хочешь, чтобы твой макияж прожил до конца дня летом, тогда тебе нужно знать простые лайфхаки по нанесению мейк-апа в этом сезоне.

Выбирай декоративную и уходовую косметику с высоким SPF-фактором. Летом солнце преследует нас везде, поэтому нужно максимально защищать свою кожу лица от покраснения, шелушения, морщинок и пигментных пятен путем нанесения косметики с SPF-фактором. Обрати внимание как на декоративную косметику (тональные крема, кушоны) так и на уходовую (кремы, сыроватки) чтобы они имели SPF-фактор защиты. Если ты обладательница светлой кожи лица, то для прогулки по улице выбирай средства не менее SPF30. Для обладательниц смуглой кожи достаточно будет воспользоваться SPF15.

Используй легкую тональную основу. В летний сезон лучше отдать предпочтение ВВ или СС кремам, которые имеют легкую текстуру. Они не только смогут выровнять тон лица, но и не закупорят поры, что несомненно важно в летний период. Также косметологи рекомендуют выбирать тональную основу с увлажняющим эффектом – летом кожа как никогда нуждается в живительной влаге.

Увлажняй губы. Летом не только кожа лица обезвоживается и требует увлажнение, но и губы. Именно эта часть не имеет сальных желез, не потеет и поэтому очень быстро пересыхает. Летом лучше оставить матовую помаду для более холодного времени года и сделать выбор в пользу блеска для губ или увлажняющего бальзама с SPF фактором.

Выбирай водостойкую тушь. Наверняка летом ты будешь плавать в водоемах, а выглядеть красиво хочется всегда. Поэтому рекомендуем добавить к себе в косметичку нужную вещь как водостойкую тушь. С такой тушью ты можешь быть спокойна, так как она не сможет растечься в самый неподходящий момент.