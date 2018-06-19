Откуда появляются морщины: пять ошибок в уходе за кожей вокруг глаз

Особенно страдает зона вокруг глаз, так как именно там очень тонкая и нежная кожа. Кожа вокруг глаз не потерпит ошибок и будет тебе мстить "гусиными лапками", морщинами, темными кругами и мешками под глазами.

Чтобы не становиться на одни и те же грабли, редакция tochka.net решила рассказать типичные ошибки, которые мы совершаем во время ухода за кожей вокруг глаз.

Не наносишь крем вокруг глаз. Кожа вокруг глаз практически лишена сальных желёз, поэтому она изнашивается быстрее всего. Не игнорируй эту зону и не избавляй ее от увлажнения и питания. Выбирай качественный увлажняющий крем под глаза, который поможет избежать сухости кожи. Если ты не будешь увлажнять кожу вокруг глаз, в скором времени жди "друзей": морщины и "гусиные лапки".

Растягиваешь кожу вокруг глаз. Такие манипуляции с кожей приводят к преждевременному старению. Нежная и тонкая кожа вокруг глаз требует аккуратного ухода: наноси крем легкими похлопывающими движениями пальчиков. Если смываешь макияж, то мягким спонжем легкими движениями.

Используешь очищающее средство для лица в качестве средства для снятия макияжа с глаз. Гели и пенки для демакияжа не подходят для очищения кожи вокруг глаз. Такие средства растворяют декоративную косметику и жировые выделения кожи. А кожа вокруг глаз не имеет ни пор, ни жировых отложений, в результате чего мы пересушиваем кожу. Не замечала, что после умывания кожа вокруг глаз стянута?

Не защищаешь глаза. В летний период, когда солнце очень активное, солнцезащитные очки просто необходимы. Они не только считаются стильным аксессуаром, но и защищают кожу от ультрафиолетовых излучений. Поэтому, если за окном солнце, не забудь о солнцезащитных очках!