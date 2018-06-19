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  • 10 минут в день: ученые рассказали, как защитить себя от рака

10 минут в день: ученые рассказали, как защитить себя от рака

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ФОТО: Tomas Anderson/PantherMedia / Tomas Anderson

Результаты нового исследования, проведенного учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего, показали, что витамин D способствует уменьшению риска развития рака груди, пишет Сегодня.

По словам исследователей, результаты работы дополняют эпидемиологические данные, согласно которым наблюдается связь между недостатком витамина D в организме и появления злокачественных опухолей в груди у женщин старшего возраста.

Чтобы достигнуть требуемого уровня витамина в крови, необходимо потреблять диетические добавки и пищу с 4-6 тысячами международных единиц (МЕ) в день. Для витамина D одна международная единица равна 0,025 микрограмм вещества.

Это количество можно значительно уменьшить при ежедневном нахождении на солнце в течение 10-15 минут.

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