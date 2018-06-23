Как уберечь себя от расставания в новых отношениях: десять надежных способов

Есть несколько надежных способов, которые помогут уберечься от расставаний в новых отношениях.

1. Будьте очень откровенны в своих намерениях и ожиданиях.

Вы никогда не сможете добиться успеха в новых отношениях, если вы не найдете общий язык со своим партнером. Уже с самого начала вы оба должны научиться как можно лучше понимать друг друга и оправдывать взаимные ожидания. Общайтесь друг с другом на эту тему и не стесняйтесь высказывать свое мнение. Если же вы понимаете, что вас не слышат, то вы рискуете разбить свое сердце уже на начальном этапе.

2. Будьте честны и не бойтесь жаловаться.

Это очень важный момент в отношениях. Никто не хотел бы жить с человеком, который бы без перерыва жаловался на свою жизнь, либо на что-то еще. Это тяжело, безусловно. Но нужно найти баланс между самоконтролем и открытым чувствам. Кому-то из вас придется иногда выступать в роли слушателя. Главное, чтобы и другой партнер умел это делать. Не бойтесь говорить о проблемах и неудобных вещах. Рано или поздно вы все равно столкнетесь с этим. Просто убедитесь, что вы оба понимаете друг друга и можете идти навстречу. Будьте откровенны и всегда проявляйте терпение и понимание.

3. Прекратите давить на себя, стараясь быть совершенством.

Ничто и никто не может быть совершенным. И вы не обязаны нарушать этот порядок вещей. Да, вы всегда должны стремиться к совершенству и становиться лучше. Но это не значит, что вы должны корить себя за пару допущенных ошибок или просто недосягаемых для вас вещей. Просто признайте, что вы обычный человек, у которого тоже есть свои слабости. У всех нас есть определенные недостатки. Это нормально – быть несовершенным. Если же вы будете думать иначе, то можете сгореть эмоционально уже в самом начале отношений.

4. Придерживайтесь правды – это лучшая политика.

Вы никогда не сможете найти счастье в отношениях, в которых много лжи. Всегда старайтесь поддерживать честную политику с любимым человеком. Все должно быть открыто и прозрачно, без каких-либо подводных камней.

5. Не бойтесь поддаваться ребячеству временами.

Не боритесь с чувством неловкости. И не бойтесь показаться глупым. Это абсолютно нормально дать волю ребячеству вместе с любимым человеком. Это показывает, что вы чувствуете себя комфортно и доверяете друг другу. Если вы постоянно держите себя в руках и ведете себя жестко, то это неестественно. Не воспринимайте жизнь и любовь слишком серьезно — это то, что всегда должно приносить удовольствие легко и непринужденно. И немного ребячества здесь не помешает.

6. Не извиняйтесь за то, что вы чувствуете.