Как уберечь себя от расставания в новых отношениях: десять надежных способов

Встретив своего человека, хочется только наслаждаться отношениями и не думать ни о каких ссорах, расставаниях или прочих моментах, которые могут испортить идиллию. Но далеко не всегда все происходит по нашему сценарию, пишет Сегодня.
Есть несколько надежных способов, которые помогут уберечься от расставаний в новых отношениях.
1. Будьте очень откровенны в своих намерениях и ожиданиях.
Вы никогда не сможете добиться успеха в новых отношениях, если вы не найдете общий язык со своим партнером. Уже с самого начала вы оба должны научиться как можно лучше понимать друг друга и оправдывать взаимные ожидания. Общайтесь друг с другом на эту тему и не стесняйтесь высказывать свое мнение. Если же вы понимаете, что вас не слышат, то вы рискуете разбить свое сердце уже на начальном этапе.
2. Будьте честны и не бойтесь жаловаться.
Это очень важный момент в отношениях. Никто не хотел бы жить с человеком, который бы без перерыва жаловался на свою жизнь, либо на что-то еще. Это тяжело, безусловно. Но нужно найти баланс между самоконтролем и открытым чувствам. Кому-то из вас придется иногда выступать в роли слушателя. Главное, чтобы и другой партнер умел это делать. Не бойтесь говорить о проблемах и неудобных вещах. Рано или поздно вы все равно столкнетесь с этим. Просто убедитесь, что вы оба понимаете друг друга и можете идти навстречу. Будьте откровенны и всегда проявляйте терпение и понимание.
3. Прекратите давить на себя, стараясь быть совершенством.
Ничто и никто не может быть совершенным. И вы не обязаны нарушать этот порядок вещей. Да, вы всегда должны стремиться к совершенству и становиться лучше. Но это не значит, что вы должны корить себя за пару допущенных ошибок или просто недосягаемых для вас вещей. Просто признайте, что вы обычный человек, у которого тоже есть свои слабости. У всех нас есть определенные недостатки. Это нормально – быть несовершенным. Если же вы будете думать иначе, то можете сгореть эмоционально уже в самом начале отношений.
4. Придерживайтесь правды – это лучшая политика.
Вы никогда не сможете найти счастье в отношениях, в которых много лжи. Всегда старайтесь поддерживать честную политику с любимым человеком. Все должно быть открыто и прозрачно, без каких-либо подводных камней.
5. Не бойтесь поддаваться ребячеству временами.
Не боритесь с чувством неловкости. И не бойтесь показаться глупым. Это абсолютно нормально дать волю ребячеству вместе с любимым человеком. Это показывает, что вы чувствуете себя комфортно и доверяете друг другу. Если вы постоянно держите себя в руках и ведете себя жестко, то это неестественно. Не воспринимайте жизнь и любовь слишком серьезно — это то, что всегда должно приносить удовольствие легко и непринужденно. И немного ребячества здесь не помешает.
6. Не извиняйтесь за то, что вы чувствуете.
Прекратите слишком часто извиняться. Если вы чувствуете, что должны высказать что-то, то действуйте. Если вы понимаете, что этот человек вам не безразличен, то скажите ему об этом. Хватит бояться собственных мыслей и ответной реакции. Вам не нужно извиняться за то, что вы считаете правильным.
7. Позвольте себе стать уязвимым.
Это немного противоречивый пункт, но такой шаг показывает вашему партнеру то, что вы доверяете ему. Конечно же, это должно быть взаимно. Иначе, вы рискуете пострадать от обмана. Да, уязвимость — это проявление слабости. И люди в основном охотятся именно за этим. Но вы никогда не сможете испытать любовь по-настоящему, без этого шага. Вам придется в какой-то мере открыть себя. Вам нужно открыть свое сердце другому человеку. В противном случае, вы так и не поймете, насколько сильной может быть любовь.
8. Иногда нужно действительно быть наблюдательным и обращать внимание на детали.
Будьте всегда бдительны. Да, это неплохо, если вы верите в людей и видите в каждом из них частичку добра. Однако, нельзя отрицать, что сегодня нам частенько могут повстречаться далеко не самые дружелюбные люди. Они могут попытаться манипулировать вами. И это же касается тех, кто пытается построить с вами отношения. Обращайте внимание на детали, чтобы оградить себя от рисков.
9. Несите ответственность за свои действия.
Примиритесь со своими недостатками и несите ответственность за свои поступки. Учитесь на ошибках и не позволяйте себе чрезмерно расслабляться. Если вы слишком горды, чтобы признать свои слабости, тогда вы никогда не будете расти как личность. Вы никогда не станете тем человеком, с которым хотелось бы прожить долго и счастливо.
10. Не навязывайте себе ожидания других людей касательно вас.
Да, важно иногда прислушиваться к советам других людей, которые в силу своего возраста или положения могут дать вам ценный совет. Но в конечном счете, вы должны жить своей головой. Оправдывайте только те ожидания, которые вы сами для себя сформировали. Если вы позволите другим навязывать свои идеи касательно вас, то вы потеряете свободу и не сможете спокойно выстраивать новые отношения.