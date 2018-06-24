Летняя выпечка: шоколадный рулет с рикоттой и абрикосами
24. июнь 2018, 12:30
Простой рецепт воздушного рулета с рикоттой и абрикосами. Вы можете приготовить его с любыми ягодами или фруктами: персиками, бананами, клубникой, черникой или малиной, пишет Сегодня.
Шоколадный рулет с абрикосами и кремом
Ингредиенты:
200 г абрикосов без косточек
200 г рикотты
100 г муки
80 г сахарного песка
1 ст.л. какао-порошка
1 ст.л. ванильного сахара
1 ч.л. разрыхлителя теста
4 яйца
растительное масло
соль
Рецепт приготовления: