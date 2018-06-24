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Летняя выпечка: шоколадный рулет с рикоттой и абрикосами

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ФОТО: Alena Dvorakova / PantherMedia / Alena Dvorakova

Простой рецепт воздушного рулета с рикоттой и абрикосами. Вы можете приготовить его с любыми ягодами или фруктами: персиками, бананами, клубникой, черникой или малиной, пишет Сегодня.

Шоколадный рулет с абрикосами и кремом

Ингредиенты:

200 г абрикосов без косточек

200 г рикотты

100 г муки

80 г сахарного песка

1 ст.л. какао-порошка

1 ст.л. ванильного сахара

1 ч.л. разрыхлителя теста

4 яйца

растительное масло

соль

Рецепт приготовления:

  1. Два желтка взбить с сахаром в пышный светлый крем. Добавить разрыхлитель, какао и просеянную муку, перемешать до получения однородной массы.
  2. Четыре белка взбить с щепоткой соли до устойчивых пиков. Добавить в тесто и аккуратно перемешать с помощью лопатки.
  3. Прямоугольный противень 27 х 37 см застелить пекарской бумагой и смазать растительным маслом. Вылить тесто и разровнять с помощью силиконовой лопатки. Выпекать в предварительно разогретой до 180 С духовке в течение 10-12 минут, включив режим конвекции. Готовность проверить деревянной зубочисткой.
  4. Рикотту растереть с оставшимися двумя желтками и ванильным сахаром. Если вы боитесь использовать сырые желтки, замените их 2 ложками сметаны или сливок.
  5. Абрикосы помыть и мелко порезать.
  6. Готовый бисквит перевернуть на чистое полотенце, присыпанное сахаром, и снять бумагу.
  7. Не давая бисквиту остыть, равномерно распределить по поверхности прямоугольника рикотту и абрикосы, оставляя свободным наружный край.
  8. Помогая себе полотенцем, свернуть рулет по короткой стороне. Дать остыть и убрать в холодное место минимум на 1 час.
  9. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой или взбитыми сливками.

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