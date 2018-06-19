Ученые: молоко из пакетов опасно для печени

"Фталаты (эфиры фталевой кислоты) были впервые синтезированы в 1920-х годах. Активное применение фталатов при производстве пластмасс с целью придания последним прочности и гибкости началось с 1930-х годов", — сказано в работе.

Учёные взяли 25 проб молока из полиэтиленовых пакетов и бутылок и проверили, есть ли там фталаты. Оказалось, есть — в 58% проб молока из пакетов и 40% проб из бутылок. Молоко из тетрапаков не исследовалось, но известно, что в этих упаковках тоже содержится полиэтилен (около 20%).

Далее учёные рассчитали суточную дозу фталатов, которая поступает в организм ребёнка и взрослого, если они пьют молоко из пакетов и пластмассовых бутылок (доза зависит от веса). Например, для ребёнка до шести лет суточная доза составляет 5,61*0,01 мг на один кг массы тела.

Затем учёные вычислили "пожизненную суточную дозу фталатов" для человека, который регулярно пьёт молоко из пакетов или пластмассовых бутылок. И оценили риск для здоровья.

По одному из видов фталатов значение индекса опасности составило 1,24 для печени и 1,84 для эндокринной системы. Это очень высокий показатель. "Установлено, что при потреблении молока, упакованного в полимерную тару, создаётся неприемлемый пожизненный риск развития неблагоприятных эффектов со стороны печени и гормональной системы", — говорится в исследовании.

По словам экспертов, больше всего фталатов может быть в жирном молоке.

— Особенности фталатов заключаются в том, что они молекулярно не соединены с пластиком. Поэтому они мигрируют в воздушную среду, ещё быстрее — в водную, а ещё быстрее — в жирную (например, это масло). Усиливается негативное влияние в тёплой среде, поэтому, например, если ребёнок будет играть с резиновой уточкой в ванной, то вредные последствия будут сильнее, — ранее поясняли в Гринписе.

Фталаты из пластмассовых бутылок попадают, конечно, не только в молоко, но и в любой продукт, например воду. И вообще от них практически никуда не деться в современном мире. Фталаты есть в обуви, одежде из искусственной кожи и искусственных тканей, строительных и отделочных материалах (моющихся обоях, линолеуме, красках, лаках и т. д.) и даже в игрушках (в них допускается использование шести различных фталатов в различных концентрациях).

Ранее учёные обследовали 89 детей в возрасте 5–11 лет, "посещающих дошкольные и школьные образовательные учреждения". Выяснилось, что монометилфталат был в моче 33% детей, монобутилфталат — в моче 18% детей.