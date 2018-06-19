Обед в американском стиле: чаудер с кукурузой и креветками
19. июнь 2018, 11:30
Чаудер – это густой суп из рыбы или морепродуктов, пишет Сегодня.
Обязательные ингредиенты этого американского супа – рыба или ракообразные, моллюски, овощи (лук, картофель) и томатная или сливочная основа. Сегодня мы приготовим сливочный чаудер с креветками, беконом и кукурузой.
Чаудер с креветками, беконом и кукурузой
Ингредиенты:
2 банки сладкой консервированной кукурузы
1 стакан жирных сливок
250 г бекона
1 луковица
1 зубчик чеснока
1 большая картофелина
около 500 г крупных сырых креветок
2 стакана куриного или рыбного бульона
соль, черный и каенский перцы по вкусу
зеленый лук
Рецепт приготовления: