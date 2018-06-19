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Обед в американском стиле: чаудер с кукурузой и креветками

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ФОТО: Marén Wischnewski / PantherMedia / Marén Wischnewski

Чаудер – это густой суп из рыбы или морепродуктов, пишет Сегодня.

Обязательные ингредиенты этого американского супа – рыба или ракообразные, моллюски, овощи (лук, картофель) и томатная или сливочная основа. Сегодня мы приготовим сливочный чаудер с креветками, беконом и кукурузой.

Чаудер с креветками, беконом и кукурузой

Ингредиенты:

2 банки сладкой консервированной кукурузы

1 стакан жирных сливок

250 г бекона

1 луковица

1 зубчик чеснока

1 большая картофелина

около 500 г крупных сырых креветок

2 стакана куриного или рыбного бульона

соль, черный и каенский перцы по вкусу

зеленый лук

Рецепт приготовления:

  1. Залить половину кукурузы (жидкость предварительно слить) сливками.
  2. Поставить на огонь, довести до кипения и варить на среднем огне 8-10 минут. Затем все пюрировать в блендере.
  3. В кастрюле с толстым дном обжарить нарезанный полосками бекон до хрустящей корочки. Выложить бекон на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
  4. В кастрюлю с 2 ст.л. жира добавить мелко порезанный лук, чеснок и нарезанный средними кубиками картофель. Обжарить, помешивая, около 12-15 минут. В конце добавить оставшуюся кукурузу.
  5. Влить бульон и довести до кипения. Добавить взбитую со сливками кукурузу и креветки. Прогреть до готовности креветок, около 5 минут.
  6. Готовый чаудер посолить, поперчить по вкусу и при подаче посыпать жареным беконом и мелко нарубленным зеленым луком.

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