Ученые выяснили, какие женщины подвержены депрессии

Ученые проанализировали психическое здоровье свыше 32 тысяч женщин и их хронотип – характер суточной активности, и в результате выяснили, что те участницы исследования, которые предпочитали начинать свой день рано, реже страдали от депрессии.

В частности, риск развития депрессии у "жаворонков" был снижен на 27 процентов в сравнении с "совами". При этом, ученые брали во внимание не только данные о хронотипе женщин, но и о вредных привычках, уровне удовлетворенности жизнью и других факторов.

"Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что хронотип человека оказывает влияние на его психическое здоровье. Мы связываем это с тем, какое количество дневного света получает человек", – отмечает автор исследования Селин Веттер.

Она также добавила, что несмотря на то, что они с коллегами обнаружили явную связь между утренним пробуждением и повышенным риском развития депрессии, это вовсе не значит, что "совы" обязательно будут страдать депрессией.