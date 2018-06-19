Ученые выяснили, какие женщины подвержены депрессии

Женщины, которые рано просыпаются, реже страдают депрессией. Это выяснили ученые Колорадского университета в Боулдере, пишет Сегодня со ссылкой на "Новое время".
Ученые проанализировали психическое здоровье свыше 32 тысяч женщин и их хронотип – характер суточной активности, и в результате выяснили, что те участницы исследования, которые предпочитали начинать свой день рано, реже страдали от депрессии.
В частности, риск развития депрессии у "жаворонков" был снижен на 27 процентов в сравнении с "совами". При этом, ученые брали во внимание не только данные о хронотипе женщин, но и о вредных привычках, уровне удовлетворенности жизнью и других факторов.
"Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что хронотип человека оказывает влияние на его психическое здоровье. Мы связываем это с тем, какое количество дневного света получает человек", – отмечает автор исследования Селин Веттер.
Она также добавила, что несмотря на то, что они с коллегами обнаружили явную связь между утренним пробуждением и повышенным риском развития депрессии, это вовсе не значит, что "совы" обязательно будут страдать депрессией.
"Да, хронотип имеет значение, когда речь идет о депрессии, но это не значит, что те, кто привык вставать поздно и ложиться поздно, обязательно будут страдать от депрессивных расстройств. Результаты нашего исследования лишь указывают на то, что женщины должны заботиться о своем режиме дня, вырабатывать привычку вставать раньше и стараться получить как можно больше дневного света, чтобы чувствовать себя хорошо", – добавила она.