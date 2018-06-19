Как сохранить сексуальное влечение в длительных отношениях: совет психиатра

Хороший секс может стать редкостью в парах, которые вместе уже не один год. И когда страсть проходит, немногие могут оживить свою сексуальную жизнь с помощью различных приемов и игрушек, пишет Сегодня со ссылкой на WoMo.ua.
Психиатр Стивен Снайдер, автор книги "Любовь, которой стоит заниматься. Как получить прекрасный секс в длительных отношениях" утверждает, что все, что нам нужно, это найти свое "сексуальное эго" и прислушаться к нему.
Что такое хороший секс?
В моем понимании хороший секс — это секс, после которого вы довольны собой, вы чувствуете себя особенными, ценимыми. Вы думаете после такого секса: "Да, это и есть настоящий я". Это секс, который вас возвращает к ощущению вашей истинной сущности. Многие книги о сексе определяют его как "фрикции плюс фантазия". Я не говорю, что хорошие фрикции не доставляют удовольствия, я говорю о том, что не механика делает секс запоминающимся. Фантазия — это тоже прекрасно, но наше сексуальное сознание — такой же потребитель, как и все, и рано или поздно одну приевшуюся фантазию придется заменять другой, более смелой, потом другой, потом еще и еще до бесконечности.
Или пока не надоест постоянно выдумывать все более экстремальные стимулы там, где достаточно сменить перспективу. Ведь как нас учат "разжигать страсть"? Делать все для удовольствия партнера, но наше сексуальное "я" — инфантильный субъект, это большой ребенок, который хочет собственного удовольствия, а не чьего-то, хочет лишь вашего внимания. Именно поэтому секс — это очень эмоциональный опыт, одно из немногих действий, которые дают вам ощущение удовлетворения собой. Или полного фиаско.
Что мы упускаем?
Если смотреть на секс с точки зрения сексуального эго, то он нужен не только для получения физиологического удовольствия, но и для получения внимания, то есть нарциссического удовольствия. Именно поэтому люди стремятся к сексу, а не просто мастурбируют. Наше сексуальное эго инфантильно, а потому оно — нарцисс, оно не желает беспокоиться об удовольствии другого, оно хочет получить желаемое, и точка. Когда вы сильно возбуждены, вы желаете партнера, но не желаете слушать о том, как у него прошел день. Вы хотите слышать, что вы прекрасны, что с вами замечательно, вы хотите, чтобы с вами обращались как с самым важным человеком в мире.
А еще люди нередко очень стараются быть хорошими любовниками, в итоге, они тратят уйму времени на изучение новых техник, а на практике получают скучный секс. Почему? Потому что страсти в одной лишь технике нет. При этом, конечно, хорошая техника лучше плохой, однако хорошей техники недостаточно для того, чтобы секс был прекрасным. Обычно техники направлены на то, чтобы дать что-то, а ваше сексуальное эго о принципе "отдавать" вообще понятия не имеет.
Вы видели, как мать любуется маленькой стопой своего новорожденного ребенка? От этого любования она получает абсолютно личное, эгоистическое удовольствие, но ребенок, которым любуются, растет уверенным в том, вселенная счастлива от того, что он существует. У сексуального удовольствия тот же эгоистичный элемент. Целуйте и касайтесь вашего партнера не потому, что это может быть ему приятно, а потому что это приятно вам. Сексуальный эгоизм дает большее ощущение близости, чем сексуальная щедрость. Если вы наслаждаетесь вашим партнером и берете на себя ответственность за собственное возбуждение, то же самое может сделать и он.
При этом я не утверждаю, что все формы сексуального эгоизма годятся — мы тут говорим об глубокой связи, о близости двух людей. Не думайте, что сконцентрироваться в сексе на своих переживаниях — плохо. Просто написать статью в духе "10 трюков в постели, которые сведут его с ума" намного проще, чем объяснить людям необходимость осознавать собственные ощущения.
Как помочь своему желанию?
Сексуальное удовольствие притупляется со временем, потому что в первые разы — это новизна, переступание через какие-то социальные правила и запреты, а потом, в браке, уже нет того щекочущего чувства запретности или завоевания. И тогда начинаются лихорадочные попытки "приложить припарки" умирающему желанию: новые позы, техники, уединенные поездки на край света, афродизиаки, ролевые игры, белье из латекса и прочее, однако сексуальное эго, как ребенок, который рад новой игрушке пару дней, потом он выбрасывает ее и ищет новую. Все эти действия могут иметь эффект, но кратковременный, поскольку постоянный поиск стимула изматывает, потому что вы гонитесь за чем-то, что возбудит партнера, вместо того, чтобы самим наслаждаться партнером.
Примите тот факт, что у желания есть свои ритмы, которые вы не можете контролировать. Не надо долго планировать и настраиваться, потому что желание может не появиться в вашей спальне ровно в 23.15. Приучите лучше себя искать эротику в вашем обычном будничном взаимодействии. Я часто советую парам практиковать медитацию осознанного присутствия — майндфулнесс, — перед тем, как заняться сексом. Ведь майндфулнесс — это о том, чтобы стать внимательными и жить в текущем моменте, не выносить суждений. Текущий момент, эмоция, ощущение и его проживание — это то, что характерно для сексуального возбуждения и удовольствия.
В идеале каждый в паре берет на себя ответственность за собственное возбуждение и собственный оргазм. И здесь важно придерживаться железного правила: никогда не делайте в постели того, что вам не нравится. Не делайте этого ради удовольствия партнера, лучше подберите что-то другое, что и вам по душе, и ему приятно. Искусство секса состоит в том, чтобы выражать свои желания, но помнить, что другой человек не существует лишь для того, чтобы их осуществлять.
И еще. Выключайте, пожалуйста, ваши смартфоны. Как я уже говорил, сексуальное удовольствие — это удовольствие нарциссического характера, ему нужно все внимание, все обожание, а не ваш блуждающий по ленте новостей взгляд.