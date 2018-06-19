Как сохранить сексуальное влечение в длительных отношениях: совет психиатра

Психиатр Стивен Снайдер, автор книги "Любовь, которой стоит заниматься. Как получить прекрасный секс в длительных отношениях" утверждает, что все, что нам нужно, это найти свое "сексуальное эго" и прислушаться к нему.

Что такое хороший секс?

В моем понимании хороший секс — это секс, после которого вы довольны собой, вы чувствуете себя особенными, ценимыми. Вы думаете после такого секса: "Да, это и есть настоящий я". Это секс, который вас возвращает к ощущению вашей истинной сущности. Многие книги о сексе определяют его как "фрикции плюс фантазия". Я не говорю, что хорошие фрикции не доставляют удовольствия, я говорю о том, что не механика делает секс запоминающимся. Фантазия — это тоже прекрасно, но наше сексуальное сознание — такой же потребитель, как и все, и рано или поздно одну приевшуюся фантазию придется заменять другой, более смелой, потом другой, потом еще и еще до бесконечности.

Или пока не надоест постоянно выдумывать все более экстремальные стимулы там, где достаточно сменить перспективу. Ведь как нас учат "разжигать страсть"? Делать все для удовольствия партнера, но наше сексуальное "я" — инфантильный субъект, это большой ребенок, который хочет собственного удовольствия, а не чьего-то, хочет лишь вашего внимания. Именно поэтому секс — это очень эмоциональный опыт, одно из немногих действий, которые дают вам ощущение удовлетворения собой. Или полного фиаско.

Что мы упускаем?

Если смотреть на секс с точки зрения сексуального эго, то он нужен не только для получения физиологического удовольствия, но и для получения внимания, то есть нарциссического удовольствия. Именно поэтому люди стремятся к сексу, а не просто мастурбируют. Наше сексуальное эго инфантильно, а потому оно — нарцисс, оно не желает беспокоиться об удовольствии другого, оно хочет получить желаемое, и точка. Когда вы сильно возбуждены, вы желаете партнера, но не желаете слушать о том, как у него прошел день. Вы хотите слышать, что вы прекрасны, что с вами замечательно, вы хотите, чтобы с вами обращались как с самым важным человеком в мире.

А еще люди нередко очень стараются быть хорошими любовниками, в итоге, они тратят уйму времени на изучение новых техник, а на практике получают скучный секс. Почему? Потому что страсти в одной лишь технике нет. При этом, конечно, хорошая техника лучше плохой, однако хорошей техники недостаточно для того, чтобы секс был прекрасным. Обычно техники направлены на то, чтобы дать что-то, а ваше сексуальное эго о принципе "отдавать" вообще понятия не имеет.