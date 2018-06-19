Антитренды: пять вещей, которые пора выбросить

Нынче в моде базовый гардероб. Он вечен, поэтому такая одежда никогда не исчезает надолго. Это белые футболки, блузы, джинсы, черные деловые костюмы, однотонные платья классических оттенков. Если не хотите каждый год обновлять гардероб, то соберите именно базовый набор вещей. При наличии 10 таких вы сможете комбинировать множество разных образов. Но что же насчет трендов? Ежегодно они появляются, а потом так же стремительно уходят. Рассказываем о тех вещах, которые пришло время спрятать.

1. Браллеты

Вы все еще можете надевать их под блузы, футболки и другую одежду, но вот делать главным героем своего наряда именно эту деталь гардероба больше не стоит. Надевать браллет без ничего - теперь признак плохого вкуса. Белье снова стало бельем.

2. Шорты с низкой посадкой

Как и джинсы, юбки. Низкая посадка больше не в моде в любом ее проявлении. Посудите сами, она ведь максимально подчеркивает недостатки фигуры, так зачем такое носить? А вот высокая посадка позволяет и животик скрыть, и стильно заправить вовнутрь блузы, футболки и рубашки.

3. Костюмы в пижамном стиле

Да, они относительно недавно стали модными, но так же быстро и вышли из списка трендовых вещей. Это непрактичная деталь гардероба, которую признавали не многие. Чаще всего такие костюмы выглядели странно и неуместно, поэтому пришло время носить их только дома.

4. Юбки-пачки

Представительницы прекрасного пола в прошлом году демонстрировали яркие и кокетливые образы с этими юбками, но нынче им на смену пришли классические юбки-карандаш, которые подчеркивают фигуру и позволяют создавать как повседневные, так и деловые образы.

5. Чокеры