Восемь правил экономных людей, которые будет не лишним взять на заметку

Эта проблема знакома многим, и в некоторых случаях мы сами ее создаем. Всему виной — неправильное обращение с деньгами, вызванное определенными привычками. Или, наоборот, их отсутствием.

Многому можно поучиться у людей, которые освоили искусство экономии. Это вовсе не означает, что экономные люди во всем себе отказывают. Это неправда. Они, скорее, разумно подходят к своему бюджету.

1. Они не живут сиюминутными желаниями

В век потребительства бывает по-настоящему трудно отказаться от того, что предлагают нам магазины. Маркетологи во многих случаях работают отлично и убеждают нас, что именно эта вещь нам очень нужна. Мы подаемся этому и скупаем то, в чем совершенно нет необходимости.

Экономные люди четко знают, в чем они нуждаются. Они могут побаловать себя минутными радостями, но и на это у них отведен бюджет. Сумма потрачена, желание удовлетворено, до следующего месяца/квартала/года -- никаких спонтанных покупок!

2. Они никогда не берут в долг...

Есть такая шутка с долей правды: "Берешь чужие -- отдаешь свои". Одно дело, если деньги действительно вам нужны (на лечение, обучение, переезд и т. д.), и от этого зависит ваша жизнь. Но брать в долг потому, что в этом месяце вы купили шубу и теперь не на что купить макароны... Этого экономные люди никогда не поймут.

3. ...и не одалживают свои деньги

"Хотите испортить отношения с близкими? Дайте им денег в долг". Еще одна шутка из народа, которая находит отражение в реальной жизни. Конечно, в любом случае есть исключения, и, скорее, будет кощунственно не помочь больному ребенку ваших близких людей при условии наличия денег. Во всех остальных случаях, когда потенциальный должник берет в долг на телефон, кожаную куртку или автомобиль, лучше деньги придержать при себе.

4. Они не забывают о том, что "копейка рубль бережет"

Экономные люди знают цену каждой копейки и умеют определять реальную стоимость каждой вещи. Они не тратят деньги попусту и с легкостью могут дождаться начала распродаж.

5. Они всегда в курсе акций, бонусов, спецпредложений

Люди, умеющие экономить, всегда находятся в курсе тех или иных предложений. Они знают, что гораздо выгоднее купить в супермаркете средство по акции "2 по цене 1".

6. Они не гонятся за модой

Бережливым людям чужда мода. Телефон нужен им, чтобы звонить и решать повседневные задачи. Одежда должна быть удобной и функциональной.

7. Они откладывают деньги

Бережливые люди никогда не тратят деньги подчистую. Они всегда готовы к ситуациям, когда основной источник дохода перестает приносить былой доход (увольнение, пенсия, болезнь). По этой причине часть средств они откладывают, как говорят, на "черный день". Такая кубышка не только помогает прожить несколько месяцев, а то и лет, без работы, но и является своеобразным успокоителем. Случись что - деньги будут.

8. Они планируют бюджет

Экономные люди регулярно расписывают свои расходы и доходы. Они знают, на что в ближайшее время придется потратиться и где можно ожидать внезапных трат.