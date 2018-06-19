вт, 19.06.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу

До и после: как выглядит макияж лица под микроскопом

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: скриншот Instagram

А ты не задумывалась как твое лицо выглядит по микроскопом до нанесения макияжа и после? Ответ на этот вопрос решила дать популярный бьюти-блогер Тина Йонг, которая наглядно показала в деталях, как выглядит кожа до применения макияжа и во время мейк-апа на лице, пишет Lady.tochka.net.

Тина Йонг - популярный YouTube-блогер, которая делится со своими читателями секретами макияжа и ухода за кожей. Тина решила провести эксперимент и показала, как выглядит макияж лица под микроскопом. Как оказалось, кожа лица под микроскопом - зрелище не из приятных.

Под микроскопом видно абсолютно все морщины и волосы на коже лица, которых не видно вооруженным глазом. Также Тина Йонг показала как выглядит небольшой прыщ под микроскопом и веснушки. Конечно, слабонервным такое видео лучше не смотреть!

Но главная задача Тины Йонг была показать кожу лица с макияжем под микроскопом. Замаскированный прыщ, хайлайтер на коже и тушь на ресницах выглядят словно кадры из страшных фильмов. 

Данное видео Тины Йонг набрало почти 5 миллионов просмотров на YouTube. Читатели удивляются, как идеальная кожа может выглядеть так устрашающее под микроскопом. Ну а самый популярный комментарий под видео: «Пришлось поставить видео на паузу, чтобы пойти хорошенечко умыться и побриться».

Смотри, как выглядит кожа лица с макияжем и без под микроскопом:

Читать также

Актуально

НАВЕРХ