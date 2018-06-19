До и после: как выглядит макияж лица под микроскопом

Тина Йонг - популярный YouTube-блогер, которая делится со своими читателями секретами макияжа и ухода за кожей. Тина решила провести эксперимент и показала, как выглядит макияж лица под микроскопом. Как оказалось, кожа лица под микроскопом - зрелище не из приятных.

Под микроскопом видно абсолютно все морщины и волосы на коже лица, которых не видно вооруженным глазом. Также Тина Йонг показала как выглядит небольшой прыщ под микроскопом и веснушки. Конечно, слабонервным такое видео лучше не смотреть!

Но главная задача Тины Йонг была показать кожу лица с макияжем под микроскопом. Замаскированный прыщ, хайлайтер на коже и тушь на ресницах выглядят словно кадры из страшных фильмов.

Данное видео Тины Йонг набрало почти 5 миллионов просмотров на YouTube. Читатели удивляются, как идеальная кожа может выглядеть так устрашающее под микроскопом. Ну а самый популярный комментарий под видео: «Пришлось поставить видео на паузу, чтобы пойти хорошенечко умыться и побриться».