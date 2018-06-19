Фото младенца, лежащего на полу в туалете, вызвали бурное обсуждение в Сети. Отец ребенка говорит, что у него не было выбора

Быть родителем тяжело: необходимо постоянно терпеть крики и плач, кормить маленького ребенка, а также вовремя менять подгузники. И неважно, отец вы или мать, пишет Fabiosa.
Однако, как выяснилось, папе быть хорошим родителем гораздо сложнее, поскольку мужские туалеты в общественных местах совершенно не годятся для смены подгузника вашего ребенка.
Оказавшись в такой непростой ситуации, один разгневанный отец решил обсудить эту важную проблему в Сети.
Что, собственно, произошло?
33-летний Крис Мау (Chris Mau) является отцом 4 детей, причем его младший дочери, Кали, недавно исполнилось 8 месяцев. Его гневный пост в Facebook быстро стал вирусным, и вот почему.
Смена подгузников в общественном туалете - не самое приятное занятие. Однако, когда ваш ребенок испачкался, уборная кажется единственным разумным вариантом (особенно, если вы - мама).
Однако, если такой же заботливый отец, как Крис, решит сам поухаживать за ребенком, то он будет сильно удивлен, узнав, что в большинстве мужских общественных туалетов нет пеленального столика!
«Когда я вошел в уборную, то заметил, что здесь есть только две раковины и писсуар напротив, а за другой дверцей был унитаз. С дочкой в одной руке и пакетом подгузников в другой я вошел в кабинку, но нигде не было места, чтобы поменять ребенку памперс», - написал мужчина.
Растерянному отцу пришли в голову лишь два варианта: поменять подгузник прямо на полу или заставить плачущую Кали ждать, пока он не найдет лучшее место. Хотя условия были далеко не санитарными, мужчина схватил полотенце, положил его на пол и поменял памперс дочке.
Вот какие мысли были в голове отца на тот момент:
«Я понял, что администрация совершенно не думает о том, что у отцов тоже может возникнуть необходимость поменять пеленки или сделать еще что-то в этом роде. Я рассказал об этом своей невесте, которая пришла в ярость от такого невежества и моментально написала жалобу. Мне очень не понравилось то, что пришлось менять подгузники своей дочке на отвратительном грязном полу, поскольку пеленальный стол был только в туалете для женщин!»
Что думают другие родители
Придя домой, мужчина никак не мог успокоиться, поэтому он решил написать об этой ситуации в Facebook. Многие родители поддержали разгневанного отца и поделились своими разочарованиями:
«Тьфу! Согласен. Как-то мне пришлось остановиться на заправке, чтобы переодеть дочь, и тоже пришлось делать это на полу! Потому что там тоже не было пеленального стола ... Они должны быть везде!»
«Иногда в женских туалетах их тоже нет».
«Я бы поменял памперсы прямо на обеденном столе! Если бы управляющий начал возмущаться, то я бы посоветовал ему опустить свою голенькую задницу на пол в туалете!!! Гр-р-р, я бы так и сделал!»
В жизни родителей много неудобств, но ведь некоторые из них можно легко устранить. Если во многих женских туалетах есть пеленальные столы, то почему они отсутствуют в мужских? Они должны быть везде!