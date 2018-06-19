Фото младенца, лежащего на полу в туалете, вызвали бурное обсуждение в Сети. Отец ребенка говорит, что у него не было выбора

Однако, как выяснилось, папе быть хорошим родителем гораздо сложнее, поскольку мужские туалеты в общественных местах совершенно не годятся для смены подгузника вашего ребенка.

Оказавшись в такой непростой ситуации, один разгневанный отец решил обсудить эту важную проблему в Сети.

Что, собственно, произошло?

33-летний Крис Мау (Chris Mau) является отцом 4 детей, причем его младший дочери, Кали, недавно исполнилось 8 месяцев. Его гневный пост в Facebook быстро стал вирусным, и вот почему.

Смена подгузников в общественном туалете - не самое приятное занятие. Однако, когда ваш ребенок испачкался, уборная кажется единственным разумным вариантом (особенно, если вы - мама).

Однако, если такой же заботливый отец, как Крис, решит сам поухаживать за ребенком, то он будет сильно удивлен, узнав, что в большинстве мужских общественных туалетов нет пеленального столика!

«Когда я вошел в уборную, то заметил, что здесь есть только две раковины и писсуар напротив, а за другой дверцей был унитаз. С дочкой в одной руке и пакетом подгузников в другой я вошел в кабинку, но нигде не было места, чтобы поменять ребенку памперс», - написал мужчина.

Растерянному отцу пришли в голову лишь два варианта: поменять подгузник прямо на полу или заставить плачущую Кали ждать, пока он не найдет лучшее место. Хотя условия были далеко не санитарными, мужчина схватил полотенце, положил его на пол и поменял памперс дочке.

Вот какие мысли были в голове отца на тот момент:

«Я понял, что администрация совершенно не думает о том, что у отцов тоже может возникнуть необходимость поменять пеленки или сделать еще что-то в этом роде. Я рассказал об этом своей невесте, которая пришла в ярость от такого невежества и моментально написала жалобу. Мне очень не понравилось то, что пришлось менять подгузники своей дочке на отвратительном грязном полу, поскольку пеленальный стол был только в туалете для женщин!»

Что думают другие родители

Придя домой, мужчина никак не мог успокоиться, поэтому он решил написать об этой ситуации в Facebook. Многие родители поддержали разгневанного отца и поделились своими разочарованиями:

«Тьфу! Согласен. Как-то мне пришлось остановиться на заправке, чтобы переодеть дочь, и тоже пришлось делать это на полу! Потому что там тоже не было пеленального стола ... Они должны быть везде!»

«Иногда в женских туалетах их тоже нет».

«Я бы поменял памперсы прямо на обеденном столе! Если бы управляющий начал возмущаться, то я бы посоветовал ему опустить свою голенькую задницу на пол в туалете!!! Гр-р-р, я бы так и сделал!»