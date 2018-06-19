Малина, перетертая с сахаром на зиму – это не только вкусный десерт, но и полезное, а главное – незаменимое натуральное средство в борьбе со многими зимними недугами.
Зимой ее используют как обычное варенье, кладут в начинку разной выпечки, а также заваривают с ней чай, пишет Lady.tochka.net.
Перетертая малина с сахаром без варки не подвергается теплообработке, и это хороший источник витамина С, который помогает бороться с простудами, больным горлом, высокой температурой и другими заболеваниями.
По рецепту малина, перетертая с сахаром на зиму, сохраняет все свои полезные свойства, долго хранится и не портится, благодаря пропорции сахара 2 к 1.
Малина, перетертая с сахаром без варки – ингредиенты:
1 кг малины,
2 кг сахара.
Малина, перетертая с сахаром на зиму – рецепт приготовления:
- Для приготовления малины на зиму лучше брать ягоды после нескольких солнечных дней. В этом случае малина будет слаще.
- Малина не моется. Тщательно перебери ее, удаляя плохие ягоды и мусор.
- Сложи малину в глубокую эмалированную посудину, засыпь сахаром и поставь в холодильник на 3 часа. За это время малина пустит сок, и сахар начнет растворяться.
- После этого хорошо перетри малину с сахаром, чтобы не осталось целых ягод и растворился сахар.
- Можно воспользоваться блендером, но лучше перетирать деревянной ложкой, чтобы малина не контактировала с металлом и не было окисления.
- Банки тщательно помой с содой и обдай кипятком.
- Разложи готовую перетертую малину с сахаром в банки и сверху засыпь слоем сахара (примерно 1 ст. л.), чтобы малина лучше сохранялась.
- Закрой банки пластмассовыми крышками и поставь перетертую с сахаром малину в холодильник или погреб на хранение.
Приятного аппетита!