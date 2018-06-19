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Малина, перетертая с сахаром на зиму: рецепт приготовления

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ФОТО: Jiri Hera / PantherMedia / Jiri Hera

Малина, перетертая с сахаром на зиму – это не только вкусный десерт, но и полезное, а главное – незаменимое натуральное средство в борьбе со многими зимними недугами.

Зимой ее используют как обычное варенье, кладут в начинку разной выпечки, а также заваривают с ней чай, пишет Lady.tochka.net.

Перетертая малина с сахаром без варки не подвергается теплообработке, и это хороший источник витамина С, который помогает бороться с простудами, больным горлом, высокой температурой и другими заболеваниями.

По рецепту малина, перетертая с сахаром на зиму, сохраняет все свои полезные свойства, долго хранится и не портится, благодаря пропорции сахара 2 к 1.

Малина, перетертая с сахаром без варки – ингредиенты:

1 кг малины,

2 кг сахара.

Малина, перетертая с сахаром на зиму – рецепт приготовления:

  1. Для приготовления малины на зиму лучше брать ягоды после нескольких солнечных дней. В этом случае малина будет слаще.
  2. Малина не моется. Тщательно перебери ее, удаляя плохие ягоды и мусор.
  3. Сложи малину в глубокую эмалированную посудину, засыпь сахаром и поставь в холодильник на 3 часа. За это время малина пустит сок, и сахар начнет растворяться.
  4. После этого хорошо перетри малину с сахаром, чтобы не осталось целых ягод и растворился сахар.
  5. Можно воспользоваться блендером, но лучше перетирать деревянной ложкой, чтобы малина не контактировала с металлом и не было окисления.
  6. Банки тщательно помой с содой и обдай кипятком.
  7. Разложи готовую перетертую малину с сахаром в банки и сверху засыпь слоем сахара (примерно 1 ст. л.), чтобы малина лучше сохранялась.
  8. Закрой банки пластмассовыми крышками и поставь перетертую с сахаром малину в холодильник или погреб на хранение.

Приятного аппетита!

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