Десять ошибок в уходе за бровями: их совершает каждый!
24. июнь 2018, 13:20
Брови способны преобразить наше лицо. 80% твоего бьюти-образа зависит именно от бровей. Порой, прочитав первые три строки по уходу за бровями, девушки начинают суматошно делать все и сразу. Позже оказывается, что брови стали выглядеть еще хуже. В чем же проблема?
Редакция tochka.net решила назвать самые распространенные ошибки, которые совершают девушки во время ухода за бровями. Если ты хочешь, чтобы у тебя были густые и аккуратные брови, читай ошибки и никогда их не повторяй!