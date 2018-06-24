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Десять ошибок в уходе за бровями: их совершает каждый!

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ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Брови способны преобразить наше лицо. 80% твоего бьюти-образа зависит именно от бровей. Порой, прочитав первые три строки по уходу за бровями, девушки начинают суматошно делать все и сразу. Позже оказывается, что брови стали выглядеть еще хуже. В чем же проблема?

Редакция tochka.net решила назвать самые распространенные ошибки, которые совершают девушки во время ухода за бровями. Если ты хочешь, чтобы у тебя были густые и аккуратные брови, читай ошибки и никогда их не повторяй!

  1. Корректируешь брови самостоятельно. Конечно, речь не идет о тех девушках, которые хотя бы раз ходили в салон и теперь просто корректируют брови. Если же ты ни разу не ходила в салон и решила сама выбрать форму бровей, в лучшем случае ты получишь ассиметричную форму. 
  2. Наносишь на брови косметику для лица. И не важно, крем или тональное средство, главное то, что эти средства никак не предназначены для бровей. Попадая на брови, косметические продукты приводят к закупорке пор, а это чревато выпадением волос и торможением их роста. 
  3. Выщипываешь брови под увеличительным стеклом. Наверняка ты не раз выщипывала брови с помощью увеличительного стекла, в результате чего получала тонкие ниточки. При увеличении ты сильно сосредотачиваешься на форме, не контролируя, как сама форма бровей смотрится на лице.
  4. Удаляешь волоски против роста. В данной ситуации ты получишь вросшие волосы, от которых избавиться будет очень сложно.
  5. Окрашиваешь брови краской для волос. Грубейшая ошибка, которую совершают многие девушки. Запомни, краска для волос - это краска для волос и никак не для бровей. Окрашивая брови краской для волос, ты получишь сильное раздражение, волоски станут ломкими и начнут выпадать.
  6. Не снимаешь макияж с бровей. Брови, как и кожа лица, должны регулярно очищаться. Утром и вечером очищая кожу лица специальным средством, затрагивай брови: сделай несколько массажных движений, чтобы смыть остатки косметики и грязь.
  7. Брить брови станком. Многие девушки, чтобы получить "красивую" форму бровей, идут даже и на такие жертвы. Ни в коем случае не сбривай брови станком, иначе волоски станут грубее и начнут врастать.
  8. Неправильно подобранный цвет бровей. Если ты от природы блондинка и желаешь получить аккуратные темные брови, выбирай нейтральный оттенок, но никак не черный. Для блондинок и рыжеволосых идеальный вариант - коричневый или графитовый оттенок.
  9. Ассиметричные брови. Самая распространенная ошибка девушек, которые часто выщипывают брови самостоятельно. Конечно, нет идеальных симметричных бровей, но мастер в салоне делает так, чтобы они были похожи между собой.
  10. Выщипываешь брови "на ходу". Такой метод, во-первых, приведет к покраснению кожи вокруг бровей, а во-вторых, вызовет воспаление кожи. Выщипывать брови нужно на ночь, либо за несколько часов до выхода на улицу.

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