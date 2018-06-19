Отеки при беременности: что делать и как от них избавиться

Определить проблему отечности совсем несложно, и любая женщина в состоянии беременности сможет это сделать. На ноги с трудом надеваются туфли, а при нажатии пальцем на кожу остается небольшая вмятина, да еще и обручальное кольцо заметно сдавливает палец. Обычно отечность усиливается к концу дня, а после ночи отдыха она проходит.

Причины отеков при беременности

Во время беременности у женщины объем жидкости, циркулирующей в теле, значительно увеличивается, а потому явление отечности – легко объяснимое.

Довольно часто беременная женщина испытывает дополнительную жажду, которая объясняется возросшими потребностями нехваткой жидкости в организме.

Человек на 80% состоит из воды, а в организме беременной женщины за относительно короткий срок формируется еще один новый организм, который также требует запас жидкости. Итого в процессе беременности организм накапливает целых 6-8 литров воды, из которых половина уходит на увеличение объема крови будущей мамы, рост матки и молочных желез, а другая половина – на ребенка, плаценту и амниотическую жидкость.

Часто такие запасы жидкости откладываются в тканях организма, что и приводит к отекам во время беременности.

С каждым днем растущая матка увеличивается в размерах и постепенно давит на тазовые вены, которые снабжают кровью нижние конечности. По этой причине замедляется кровообращение, и отекают ноги при беременности.

Отеки при беременности на поздних сроках также возникают из-за того, что растущая матка давит на мочеточники и происходит нарушение оттока мочи.

Если беременная женщина здорова и у нее нет проблем с работой почек и сердечнососудистой системы, то отеки при беременности могут проявляться не ранее середины второго триместра.

Но вот когда наблюдается отечность рук и лица – это является признаком гестоза, т.е. позднего токсикоза. И если отеки рук при беременности сопровождаются усталостью, слабостью, повышением артериального давления и появлением белка в моче, следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы избежать гибели ребенка из-за удушья.

Отеки при беременности: как избавиться от них