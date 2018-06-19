Отеки при беременности: что делать и как от них избавиться

Отеки во время беременности – вполне закономерный процесс для организма женщины, готовящейся стать матерью. Тем не менее, бывают ситуации, когда на отеки при беременности стоит обратить пристальное внимание, чтобы избежать серьезных и даже необратимых проблем, грозящих как матери, так и ребенку, пишет Lady.tochka.net.
Определить проблему отечности совсем несложно, и любая женщина в состоянии беременности сможет это сделать. На ноги с трудом надеваются туфли, а при нажатии пальцем на кожу остается небольшая вмятина, да еще и обручальное кольцо заметно сдавливает палец. Обычно отечность усиливается к концу дня, а после ночи отдыха она проходит.
Причины отеков при беременности
Во время беременности у женщины объем жидкости, циркулирующей в теле, значительно увеличивается, а потому явление отечности – легко объяснимое.
Довольно часто беременная женщина испытывает дополнительную жажду, которая объясняется возросшими потребностями нехваткой жидкости в организме.
Человек на 80% состоит из воды, а в организме беременной женщины за относительно короткий срок формируется еще один новый организм, который также требует запас жидкости. Итого в процессе беременности организм накапливает целых 6-8 литров воды, из которых половина уходит на увеличение объема крови будущей мамы, рост матки и молочных желез, а другая половина – на ребенка, плаценту и амниотическую жидкость.
Часто такие запасы жидкости откладываются в тканях организма, что и приводит к отекам во время беременности.
С каждым днем растущая матка увеличивается в размерах и постепенно давит на тазовые вены, которые снабжают кровью нижние конечности. По этой причине замедляется кровообращение, и отекают ноги при беременности.
Отеки при беременности на поздних сроках также возникают из-за того, что растущая матка давит на мочеточники и происходит нарушение оттока мочи.
Если беременная женщина здорова и у нее нет проблем с работой почек и сердечнососудистой системы, то отеки при беременности могут проявляться не ранее середины второго триместра.
Но вот когда наблюдается отечность рук и лица – это является признаком гестоза, т.е. позднего токсикоза. И если отеки рук при беременности сопровождаются усталостью, слабостью, повышением артериального давления и появлением белка в моче, следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы избежать гибели ребенка из-за удушья.
Отеки при беременности: как избавиться от них
- Больше двигайся и делай зарядку в разумных пределах. При отеках во время беременности противопоказан сидячий образ жизни.
- Старайся чаще лежать с поднятыми вверх ногами в течение 15-20 минут.
- Аккуратно массажируй ступни с помощью мочалки, чтобы улучшить отток жидкости.
- Делай ванночки с морской солью для ног с температурой воды не выше температуры тела.
- Пользуйся специальным гелем против отеков.
- Избегай пребывания в жарких местах.
- Исключи из рациона соленые продукты, а также сладкие газированные напитки, замедляющие выведение жидкости из организма.
- Не ограничивай количество выпиваемой жидкости. Норма выпитой воды за день составляет 2-3 литра.
- Для снятия отеков ног при беременности можно использовать листья капусты, которые хорошо впитывают лишнюю жидкость. Их прикладывают на отекшие участки ног на несколько минут.
- При отсутствии аллергии введи в меню продукты, богатые витамином С (цитрусовые, помидоры, болгарский перец, брокколи, клубника), а также насыщенные витамином Е: (масла растительного происхождения).